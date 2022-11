La carretera provincial EP-1005, entre O Viso y O Hío, en Cangas, ya forma parte del listado de carreteras provinciales transformadas, a lo largo de un kilómetro de longitud, en vías en las que la movilidad integral, dando preferencia a las personas que caminan frente a los vehículos, es la protagonista. La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, visitó hoy y comprobó el resultado de unas obras que, con un presupuesto de 930.753 euros, han convertido el vial, en donde confluyen una alta presión residencial y una importante densidad de tráfico hacia las playas, en un itinerario más seguro para las personas que transitan a pie.

Carmela Silva, que en marzo de 2021 había presentado el proyecto al barrio en un acto público, volvió, una vez finalizada la obra, acompañada de la alcaldesa, Victoria Portas, y miembros de la corporación municipal. Durante la visita, comprobaron los resultados de la ampliación de la plataforma gracias a la incorporación de 42 parcelas que permitirán "acondicionar" un camino peatonal con una anchura mínima de 2,50 metros que garantice la movilidad de los peatones en condiciones seguras, así como dos andenes elevados de preferencia peatonal en los tramos más estrechos. Una obra en la que la Diputación aportó el 80% del presupuesto y la Diputación el 20% restante.

Carmela Silva recordó que las primeras promesas oficiales datan de 2006 “cuando la Diputación que gobierna el señor Louzán anunció aquí un gran trabajo, pero no se hizo absolutamente nada”. Explicó que en 2015 se firmó un convenio, “que no fue más que una 'charla', porque ni siquiera se redactó un proyecto. “Cuando llegamos a gobernar, a mediados de 2015, nos encontramos con que no había nada y que había que empezar de nuevo”. “Hoy es una realidad gracias al trabajo compartido entre la Diputación Provincial y el Concello de Cangas. Hoy podemos sentir la enorme alegría de que algo prometido desde hace 16 años, que ya son años, se haya materializado. Ojalá no vuelva a ocurrir que los vecinos tengan que esperar tanto cuando exigen una obra que sea justa”.

La alcaldesa, Victoria Portas, señaló que la transformación de la carretera O Viso-O Hío “no ha sido una obra sencilla, ni tampoco una obra menor”. Agregó que "los pies" sobre los que descansa la ejecución de este proyecto no son solo institucionales, sino también vecinales, pues sin la colaboración de los vecinos no hubiera sido posible sacarlo adelante ante el alto número de asignaciones. que necesitaba ser completado. “Esperamos que sea el primero de muchos trabajos con esta “filosofía”, porque, la verdad, me gusta”. La alcaldesa, que agradeció la estrecha y constante colaboración de la Diputación Provincial durante todo el periodo de ejecución, anunció la voluntad del Concello de Cangas de "encajar" otros proyectos que están en cartera dentro de la misma filosofía. "Muchas personas ahora se dan cuenta y verán este trabajo como un ejemplo".