Un Samaín de rutas y casas del terror

Con la amenaza de la lluvia finalmente conjurada por la tarde O Morrazo celebró el Samaín en una jornada repleta de sustos, miedo, pero también mucha diversión. Bueu focalizó las actividades entre Ramal dos Galos y el entorno del Río Bispo y Moaña lo hizo en la Casa da Mocidade.

Cayó la noche y monstruos, duendes, vampiros y otros seres hicieron acto de presencia en Bueu. Algunos de ellos –los más madrugadores– para tomar parte en las actividades del parque de Ramal dos Galos, con la zumba como principal protagonista en un entorno macabro adornado con ataúdes y que contó también con una alfombra temática realizada por la Asociación Cunchas e Flores.

Era el calentamiento para la actividad estrella de la jornada, las dos rutas de miedo organizadas por las Anpas del CEIP A Pedra y del Virxe Milagrosa, y que despertaron tal expectación que las colas se hicieron notar en las inmediaciones del skatepark. Allí aguardaban su turno pequeños y mayores para salir en grupos reducidos a realizar un recorrido con juegos y actividades lúdicas para los menores de 8 años, y sustos, muchos sustos, para los que optaban por la ruta más adulta. Y es que en diferentes estaciones en la senda del Río Bispo aparecían seres de todo tipo para acelerar los corazones pero también para despertar posteriormente las sonrisas entre los participantes. Y para reponer fuerzas y calentar los cuerpos aguardaba una chocolatada que pocos quisieron perderse, en los últimos momentos para poder lucir atavíos terroríficos. Ya por la mañana hubo una serie de obradoiros, que tuvieron que celebrarse en el interior de la biblioteca Torrente Ballester por la lluvia.

En Moaña la Casa da Mocidade se rebautizó como Cada do Terror para acoger juegos, música, un photocall y el inevitable concurso de disfraces, en una tarde intensa como pocas. En cambio, desde el Concello se optó por aplazar la actividad prevista en el entorno del palco de la música, ante la posibilidad de que lloviese. Será el viernes cuando se lleve a cabo la fiesta del “Palco do Samaín”, que incluirá una zona de disfraces para menores de ocho años y juegos, obradoiros de pintacaras, etcétera. Para cerrar se ha programa teatro de calle con “O estrano caso do dentista da rúa Brasov”, a cargo de la compañía Troula Animación.