El alcalde de Bueu, Félix Juncal, salió ayer al paso de las acusaciones de la portavoz del PP, Elena Estévez, que lo acusaba de mentir y no haber comunicado a la Diputación el estado del cruceiro da Rosa, en Beluso, tras el accidente de tráfico producido a finales del pasado año. El regidor subraya que él “puede equivocarse o no ser preciso, pero no miente”, y relata que en este caso tanto Xunta de Galicia como Diputación de Pontevedra tienen conocimiento de los hechos desde hace meses.

Afirma Juncal que a instancias de la Alcaldía la Policía Local emitió un primer informe entre finales de 2021 y principios de este año en el que ya se identificaba al vehículo responsable del accidente, y que se dio traslado de toda la información a la Dirección Xeral de Patrimonio, señalando que se trataba de un bien catalogado situado en una carretera provincial. Es más, apunta que los responsables del accidente ya recibieron en dos ocasiones comunicación de Patrimonio por si querían presentar alegaciones. “Patrimonio conoce quién es el responsable y sabe también que el titular del vial es la Diputación”, subraya el regidor, que añade asimismo que también se informó a la Diputación a través de la Policía Local y “yo personalmente a algún técnico. Que la Diputación se dé o no por enterada no es problema del Concello”. Juncal muestra su disgusto por las “las declaraciones gruesas de Elena Estévez, en un tono en el que no voy a entrar, porque hay que dignificar la política y no degradarla”. Señala que las palabras de la líder popular tienen mayor relevancia “por tratarse de una persona que ya estuvo al frente del gobierno. Pensé que en estos cuatro años iba a ver a un PP y a una Elena Estévez diferentes, pero por desgracia nos encontramos con la misma de la etapa anterior”. Y sentencia señalando que “todos nos podemos equivocar en un momento, pero cuando uno hace unas declaraciones a un medio tiene tiempo para reflexionar antes de verter descalificaciones”.