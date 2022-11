Cangas vive los días de Difuntos y Santos en medio de la polémica con el párroco

La Cofradía del Cristo Resucitado sigue sin la misa de difuntos que solicitó y que fue la gota que colmó el vaso del conflicto que las cofradías de Semana Santa mantienen con el párroco. Los representantes del Arzobispado de Santiago de Compostela, en la reunión que mantuvieron con las cofradías el pasado jueves, acordaron llamarles para notificar novedades al respecto. No las hubo. A estas alturas, el Cristo Resucitado ya no tiene interés por esa misa que el párroco de Cangas, Severo Lobato, se negó a oficiar porque consideraba que la hermandad no la merecía, en alusión a los abucheos de que fue objeto él en el atrio de la ex colegiata el domingo de resurección, al finalizar la procesión del Cristo Resucitado. La mencionada hermandad tampoco está por la labor de que sea otro cura quien oficie la misa. Considera que sería volver a otorgar a Severo Lobato un protagonismo que no merece y darle una excusa más para enfrentarse a las cofradías. Así que, o cambian mucho las cosas, o el sábado no se celebrará la misa de Difuntos solicitada por la Cofradía del Cristo Resucitado.

Cangas vive estos días de Santos y de Difuntos en una anomalía religiosa, con un enfrentamiento que el Arzobipado de Santiago de Compostela no quiere cerrar definitivamente, con un sospechoso apedreamiento a las casa rectoral, donde vive el párroco, del que las cofradías se desentienden en absoluto y que no descartan que el incidente forma parte de una maniobra para dejar las hemandades en mal lugar. Las cofradías son críticas también con el Arzobispado de Santiago de Compostela porque quedó en responder rápidamente y no lo hizo. Tampoco creen que se tenga que involucrar tanto en la renovación de las juntas directivas de las cofradías de Semana Santa, ya que no se trata de crear nuevas hermandades, sino que es renovar los cargos directivos, por lo que no tendría que suponer ningún inconveniente. “Se trata, solo, de cumplir con los estatutos que cada una tienen”, explican. En la ex colegiata y en varios establecimientos de la localidad figuran,en formato de esquela, las celebraciones de estos días en la parroquia. El miércoles, a las 9 de la mañana habría misa de Difuntos, a las 10.15 horas, funeral solmene y al finalizar, procesión si el tiempo lo permite. Para las 19.30 horas está fijada la misa de Difuntos. El Lunes, 7 de noviembre, a las 10.15 horas, acto general de las ánimas y al finalizar procesión al cementerio de la parroquia si el tiempo lo permite. La Cofradía de la Misericordia sí tendrá su misa de difuntos, que será el jueves a las 10.15 horas. Destacar también de estas jornadas que se abrieron los baños públicos que hay en el cementerio de Cangas, después de que durante la pandemia se hubieran cerrado al público. Estadística En la comarca de O Morrazo, (incluyendo Marín) durante el pasado año murieron 823 personas ; en en el año 2000 fallecieron 668 y en 1975, 567. Por concellos, en Bueu murieron en 1975 114 personas; en el 2000, 109 y en 2021, 133; en Cangas fallecieron en 1975 154 personas; en 2000, 200 y en 2021, 241, mientras que en Moaña, fallecieron 119 en 1975; 150 en el año 2000 y 207 en pasado año. La mayoría de las veces, siempre mueren más hombres que mujeres. Bueu transformará el antiguo cementerio en un parque público Era una vieja aspiración, uno de esos proyectos que salen y entran de los cajones periódicamente, pero que ya está en vías de ser una realidad. El Concello de Bueu iniciará a mediados del próximo mes los trabajos para la transformación del antiguo cementerio en un parque público, una obra que fue adjudicada hace poco más de una semana a la empresa Construcciones Castro Figueiro por un importe de 116.900 euros, con una rebaja de unos 18.000 con respecto al precio base de licitación. La actuación supondrá el ajardinamiento de esta superficie de 1.500 metros cuadrados habilitando un sendero central y varios interiores, además de la dotación de mobiliario urbano e iluminación. Se habilitará un mirador junto a la carretera provincial, con un tramo de escaleras de acceso al jardín y al atrio de la iglesia. Asimismo, habrá otro mirador en la esquina norte y se construirá un muro-banco de piedra para salvar el desnivel entre el jardín y el atrio de la iglesia. Moaña sigue con su proyecto de crematorio pendiente La localidad de Moaña se debatió en la primavera entre partidarios y no partidarios de la apertura de un crematorio en las instalaciones del tanatorio San Martín junto al cementerio de Trigás, en Abelendo. Iba a ser el primer crematorio de la comarca de O Morrazo para que las familias no tuvieran que desplazarse a Pontevedra o a Vigo para la incineración de sus seres queridos. Ese proyecto quedó descartado por el Concello a través de un informe técnico de urbanismo que lo hacía inviable ya que concluía que el PXOM no permite ese uso en el suelo urbano en donde se ubica el tanatorio, sujeto a la ordenanza 5, industrial, y además afectada por el área de protección del cementerio municipal. Tras aquel informe, no se tuvo constancia de que la empresa promotora moviera ficha para buscar otro suelo alternativo, si bien la necesidad de que la comarca cuente con un servicio de horno crematorio habida cuenta del volumen de incineraciones que se realizan en la actualidad.