Samain en el CEIP A Torre Cela, de Bueu.

Son estas tradiciones que se recuperaron, tal vez, con la intención de hacer frente a extranjerismos, como el Halloween. En el colegio público de Torre de Cela las niñas y niños disfrutaron con los disfraces.

Los escraches, en un conflicto de otra época

No nos quieren ya ni el Arzobispado de Santiago de Compostela, y recibimos auténticos escraches en las calles de la villa, que vive un conflicto propio de otra época, mucho más alejada del 2022 en el que estamos. El siglo XXI nos había convertido a casi todos en no creyentes. La ciencia había tomado el mando en las operaciones en occidente. Pensamos que era en final de una era. Pero ya ven que no. De lo contrario poco importaría a nadie que el párroco de Cangas se portara de una manera u otra. Bastaría con no hacerle caso. Sin fieles no hay Iglesia alguna.

La recomendación de Leticia Santos, dixit

La alcadesa de Moaña, Leticia Santos, no es que llamara la atención a la edil del PP Carlota Zabaleta, pero sí que la aconsejó a que presentara sus mociones en el idioma gallego, no en castellano, como lo había hecho la edil popular. . La regidora dijo aquello de que la adminstración está para velar el uso del idoma gallego...¡Uff, se lo saben de memoria!

Que me comentan que aclare que el cementerio privado de Darbo lo inicio un socailista, Lois Pena, y lo finalizo otro, Eugenio González. Dicho está.