Moaña da hoy de ultimátum a Sanidade

La Mesa Local da Sanidade de Moaña adoptará nuevas medidas de presión, más allá de las concentraciones que desde el pasado 12 de diciembre celebra todos los domingos ante la Casa do Mar, si hoy la presidenta y alcaldesa, Leticia Santos, no recibe noticias sobre los compromisos adquiridos por la Gerencia del Átrea Sanitaria de Vigo para cubrir las plazas médicas vacantes y el regreso de las urgencias. Así lo manifestó en la concentración de ayer, en la que agradeció el pulso de los vecinos que llevan 47 domingos consecutivos de una movilización por la defensa de la sanidad pública, que es la más longeva de Galicia.

La concentración fue secundada por decenas de vecinos que corearon las consignas de “Coa nosa saúde non se xoga”, “Rueda escoita, Moaña está en loita” o “Urxencias xa”.

Santos, acompañada por el portavoz de la Plataforma da Sanidade Pública, Humberto Ferral, rcordó que el gerente del Área Sanitaria de Vigo y la directora de Atención Primaria se comprometieron, en una reunión en agosto en Moaña, a cubrir las plazas médicas vacantes de tarde, una de las cuales sigue pendiente desde octubre del año pasado y otra de nueva creación y a devolver las urgencia, y que este mes de octubre se resolvería el concurso de asignación de esas plazas. El concurso se resolvió, pero falta que los dos médicos que eligieron Moaña se incorporen a sus puestos -tenían un mes de plazo- y Sanidade haga un nuevo llamamiento para ver si logra asignar la tercera vacante.

Leticia Santos insistió en que el compromiso del gerente fue en octubre, que ayer fue el último domingo del mes y siguen sin noticias, por lo que si hoy no las hay, esperando que la Gerencia no haga puente, “convocaremos una reunión de la Mesa da Sanidade para valorar qué medidas adoptar”. Añadió que tras los compromisos del gerente, se había acordado seguir las concentraciones como un recordatorio de que Moaña no va a renunciar a cubrir las vacantes ni a que devuelvan las urgencias, “pero seguimos sin fecha de devolución. Si no hay noticias estarían incumpliendo los compromisos con Moaña, por lo se adoptarán otras protestas porque no vamos a renunciar a los servicios a los que tenemos derecho, ni a tener médica/co en el turno que sea, ni a las urgencias”.

Reunión de la Gerencia con el personal del PAC

La Gerencia ya habría mantenido una reunión con el personal del PAC para el regreso de las urgencias a Moaña, aunque habría reticencias por parte del personal médico.

Leticia Santos dejó claro que la Xunta es la que tiene la competencia en la prestación de la sanidad pública, por lo que le recomendó que deje de precarizar al personal sanitario para conservarlo en sus puestos y buscar personal sanitario alternativo: “Si no hay médicos hay más equipos para incorporar: fisioterapia, psicología, incluso más funciones de enfermería que pueden aliviar los cupos de los médicos de familia.