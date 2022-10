Xosé Manuel Millán bota raíces en Moaña

A Deputación e o Concello de Moaña rendiron onte unha emotiva homenaxe ao exalcalde nacionalista Xosé Manuel Millán no segundo cabodano do seu falecemento. Ensalzouse a súa faceta poética e política coa presentación dun libro da súa obra poética completa, editado polo organismo provincial; e a plantación dun carballo e descobremento dunha placa na Praza do Concello. Desde onte, lembran ó que foi rexidor local desde 2003 a 2011. Na placa In memoriam podese ler unha frase de Ramón Cabanillas “Quero na lousa que me dea sosego esta palabra que ten as: Poeta, e esta palabra que ten luz, Galego”.

Como árbore para a homenaxe de onte a Xosé Manuel Millán (Beluso 1964-Moaña 2020), organizada pola Deputación e polo Concello de Moaña, foi elexido un carballo, tal e como dixo a alcaldesa, Leticia Santos, desprendendo bágoas, polo seu simbolismo que representa a labor do exalcalde no Concello, de fortaleza, humildade e capacidade. Xosé Manuel Millán, profesor de Lingua galega e Literatura en Moaña, alcalde polo BNG entre 2003 e 2011 e autor de “Este é o tempo do sal”, Accésit do Premio Esquío, 1991; “As palabras no espello” (Ed Do Castro, 1995), galardonada co VII Premio Eusebio Lorenzo Baleirón e “As cinzas de Pasolini”, a última obra publicada en 2018, faleceu a idade de 56 anos, cando xa estaba retirado da política activa municipal.

Xunto a alcaldesa e presidindo a homenaxe, no salón de plenos, en donde foron os descursos e na Praza do Concello, en donde plantouse a árbore e descubriouse a placa, estiveron a diputada provincial de Patrimonio Documental e edil moañesa, María Ortega; o presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega (AEGL), Cesáreo Sánchez; e Manuel Rei, responsable do limiar e da publicación da “Obra poética completa” de Xosé Manuel Millán, editada pola Deputación e presentada e repartida onte ante un salón de plenos cheo e coa familia do homenaxeado na primeira bancada -a súa viúva Chus Moreira, as súas dous fillas, pais, irmá e sobriños. As melodías do gaiteiro Xosé Manuel Budiño abriron o acto coma tamén o cerraron na Praza coa Marcha no Antigo Reino de Galicia.

Causou emoción escoitar falar de novo no salón de plenos a Millán poeta, na grabación que proyectou o presidente da AELG, procedente dos fondos desta asociación, na que explica os seus inicios na literatura. Fala de que a súa casa de neno, en Beluso, era unha casa sen libros, na que os seus pais tiñan outros complicados oficios, pero aos que lles debe a transmisión da lingua galega que lle acompañou na súa vida. A testimuña recolle que desde moi rapaz, con 10 ou 11 anos, tivo a ilusión pola lectura, afán por ler, ler, ler, como os nenos de 5 ou 6 polo dibuxo, e recordaba ler a “Moby-Dick” con 8-9 anos. Xa entonces empezóu a escribir versos. O afán pola literatura levoulle a coñecer a outros poetas, á literatura galega e á investigación literaria con traballos sobre o poeta cangués Bernardino Graña, o seu mestre no Instituto de Cangas; Ramón Cabanillas ou Vicente Risco.

Unha escolma dos sus poemas foron recitados no acto por Dani Costas, Marta Dacosta, Miriam Ferradáns, Lucía Durán e Lucía Novas. A deputada María Ortega subliñou que a pesares de non ter coincidido no tempo político con Millán, coñecía e compartía a súa traxectoria e que o seu legado cultural e literario “é atemporal” e dunha “indiscutible calidade e importancia”, motivo polo que a Deputación foi adiante coa publicación da ‘Obra poética completa’ .

Pola súa parte, o presidente da AELG, Cesáreo Sánchez, asegurou que foi un home que tivo consciencia da súa nación e que foi un referente tanto para a Asociación como para todas as persoas escritoras do país. “El é un bo e xeneroso como di o himno da nosa nación”, subliñou. “Sempre foi de agradecer a claridade dun poeta á hora de anunciar o seu posicionamento político e social, e en consecuencia cultural”.

Manuel Rei fixo un percorrido pola traxectoria vital e literaria de Millán. O autor subliñou que tras pasar dous anos da súa morte era preciso non só sacar á luz a obra inédita, senón imprescindible facer unha compilación de todos os seus traballos, polo que agradeceu á Deputación a edición do libro presentado hoxe, coma a colaboración da súa viúva e de Daniel Rodas, que foi compañeiro de goberno con Millán. Rei lembrou que para o homenaxeado a poesía foi o fío condutor da súa vida, ás veces incluso unha maneira de terapia ou refuxio. Destacou que soubo “a un tempo” ser poeta e desenvolver o seu labor político sen que unha parte fagocitase á outra: “Demostrou que a política se pode facer con poesía, agarimo, sensibilidade e bo trato ás persoas e ás cousas, e que tamén a poesía se pode facer sen desatender as problemáticas do mundo real, sen encerrarse nunha torre de marfil”, subliñou.

Na parte final do acto, logo das lecturas poéticas, fíxose unha entrega de agasallos institucionais á familia e ás persoas que participaron. Leticia Santos destacou de Millán que deixou infraestructuras e servicos públicos para a Moaña do futuro.

Os actos de homenaxe prosegueron na tarde de onte en Domaio, organizados polo BNG de Moaña e seguen mañá en Bueu, ás seis e media da tarde na Casa do Pobo de Beluso. Alí presentarase de novo a ‘Obra Poética Completa’ a cargo de Manuel Rei, e participarán a deputada María Ortega e o alcalde Félix Juncal. A nota musical poraa a agrupación Xardín Desordenado, que versionará varios poemas.