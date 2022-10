Restos de O Facho, el mural de la Casa del Mar y cruceiros, olvidados en el sótano del Auditorio

Gran parte del rico patrimonio cultural de Cangas sigue en los sótanos del Auditorio Municipal de Cangas Xosé Manuel Pazos Varela. Los cangueses no pueden disfrutar de él y las autoridades locales y provinciales permanecen al margen de compromisos adquiridos que después no se cumplen. Apilados en cajas están los restos del mural que en 2010 se había retirado de la Casa del Mar con el propósito de trasladarlo después a otro lugar emblemático de Cangas. Nada se hizo. Durante mucho tiempo estuvo en la Casa de la Cultura y después se desplazó al Auditorio Municipal de Cangas. Quienes vieron las piezas cuando las arrancaron aseguran que la operación rompió gran parte del mural, que no se hizo siguiendo las recomendaciones de los expertos, que exigían otras formas. El propósito inicial era colocarlo de forma provisional en una de las paredes de las naves de Ojea, pero todo se olvidó muy rápido.

Cuando Héitor Mera (BNG) ejercía de concejal de Cultura en el gobierno tripartito que presidía Xosé Manuel Pazos se desveló que un elevado número de restos arqueológicos sacados de las excavaciones de O Facho permanecían olvidados en cajas, también en los sótanos del Auditorio Municipal, justo debajo del escenario. Eran fruto de las campañas 2003 , 2004 y 2006. Allí aún hay un centenar de aras, monedas y restos de vasijas. Miembros del Museo Provincial de Pontevedra y diputados de la Diputación de Pontevedra habían acordado con el Concello de Cangas, en el año 2015, que se trasladaría todo al citado museo. Primero se puso como excusa las obras de ampliación del Museo Provincial de Pontevedra, que ya finalizaron, después volvió a morir el interés. Pero lo que de verdad quieren los vecinos de Cangas es poder disfrutar de este patrimonio, de la posibilidad de que se exponga al público, incluso dentro del propio Auditorio Municipal. En Cangas no se quiere que vayan más restos de O Facho al Museo Provincial de Pontevedra, donde su visita es más complicada, además su exposición en Cangas serían un punto de interés cultural y turístico. En 2015, los expertos manifestaron que los sótanos del Auditorio Municipal no era el lugar más adecuado para guardar estos restos. Hay quienes lamentan la falta de control de todo esto. También están en los sótanos del citado edificio municipal piezas del Calvario de Coiro, que se había roto de un cruceiro de San Roque que rompieron unos jóvenes de Bueu cuando regresaban de una fiesta. Hay también piezas de otros cruceiros que fueron rotos en otros accidentes de tráfico. Los expertos reclaman a las autoridades locales y provinciales una rápida intervención. Afirman que ya transcurrió demasiado tiempo como para que la incertidumbre sobre el futuro de este patrimonio cultural y artístico de Cangas se mantenga. Consideran que el Concello de Cangas debe actuar para proteger su historia.