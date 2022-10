Premios para alumnas del IES As Barxas.

El trabajo “O armario dos meus pais” fue galardonado con el primer premio del Festival de Cinema Ouff Escola Ourense Film Festival y el tercero fue para el trabajo “Limerencia”, ambos realizados por alumnas de Plástica del citado centro moañés.

Una parroquia que tiene portavoz

A fe que nos sorprende tanta pericial clerical. Nombrar portavoz al sacristán tiene su ciencia. Pero el párroco de Cangas, Severo Lobato, está en todas. Sabe a quién debe dirigirse y a quien no y utiliza a sus seguidores con maestría y oficio. Él prefiere quedarse en el cuarto de la salud, no ofrecer explicaciones, salvo a quien con él comulga, al resto nos mantiene en ese mundo de tinieblas próximo al Purgatorio. Las cofradías no salían ayer de su asombro al encontrarse con que el párroco tenía un portavoz, figura que no existía antes en la parroquia de Cangas.

Sotelo y Javier Puente, un paseo por las nubes

osé Enrique Sotelo aprovechó la presencia en Cangas del jefe del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, para pasear por la villa y debatir sobre los asuntos de Sanidad que preocupan en Cangas. No trascendió nada. Como tampoco supimos qué le dijo Puente a la alcaldesa Victoria Portas o viceversa. Sabemos que se habló de Cangas y también de Moaña, de que el bipartito moañés se está aprovechando de la debilidad que demuestra el gobierno gallego en temas sanitarios, que son de los que más preocupan a los administrados. Puente pudo ver, al pasar por A Rúa, que la zona sigue estando a monte.