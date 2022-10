El pueblo vive el Samaín y el halloween.

Es sorprendente como evoluciona la sociedad. Hace tan solo unos años el halloween era algo que solo se veía en episodios de una serie americana o en alguna política y el Samaín no había despertado del susto franquista. Ahora se festeja a lo grande.

La separación de poderes Iglesia Concello

El fallecido alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, siempre había creído en la separación de Iglesia-Estado; el poder civil por un lado y el eclesiástico por el otro. De ahí que bajo su mandato se decidiera que los miembros del gobierno no irían en las procesiones, salvo aquellos que quisieran hacerlo a título particular, pero que en ese caso deberían mezclarse con los fieles, no ir en un lugar que los distinguiera. Pero está visto que ya no se siguen las pautas que marcó. Ahora vemos como desde el gobierno local se apresura en meterse en cosas de la Iglesia. Solo recordar que é fue capaz de que se sacara la placa de la ex colegiata de Cangas y lo hizo sin mezclar lo divino y lo humano. Pero claro, era un político con muchas tablas. Uno no quiere hacer de abogado del diablo, pero hay comportamientos políticos que huelen a electoral. Y aquí, como decía el César, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César

El PP de Cangas no suelta prenda

El PP de Cangas no nos da ni una sola pista sobre quién encabezará la lista. Ayer Sotelo sorteó la cuestión con un “encabece quien la encabece el objetivo es poner fin a esta etapa oscura de Cangas”.