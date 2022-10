El PSOE apoya al gobierno para pagar la deuda con Gestión y el resto de la oposición se abstiene

No hubo votos en contra, pero sí abstenciones. Solo el PSOE fue capaz de votar a favor con el gobierno de realizar una modificación de crédito por un importe de 626.799 euros para hacer frente a la sentencia que obliga al Concello de Cangas a saldar la deuda que tiene con la UTE Gestión Cangas entre los años 2015 y 2018, por no aplicar la tarifa que figuraba en el contrato. El PSOE quiso aprobar la propuesta porque considera que las sentencias judiciales deben cumplirse, pero exigió explicaciones al gobierno por no haber negociado con la empresa otra tarifa, a la vez que se quejó de que el gobierno no convocase a la junta de portavoces para alcanzar un acuerdo con la concesionaria del ciclo del agua, cuando por menos se había hecho. Recordó que para junio había que pagar otra deuda semejante, porque la tarifa que se aplica sigue siendo la misma que la que motivó la sentencia. El BNG se abstuvo y sorprendió al señalar su portavoz, Mercedes Giráldez, que se realizaba una modificación de crédito para pagar una sentencia judicial, pero no para otras cosas, como la atención de los servicios públicos del Concello. También dijo que todos era un poco culpables de esta situación que se prolongaba y que se iba a repetir en el tiempo. Avante dijo aquello de que es un suma y sigue y que el gobierno no demostró verdadera voluntad para sacar adelante la rescisión del contrato.

Por lo demás, el pleno en este punto era un duelo entre el PP y el concejal de Facenda, Mariano Abalo (ACE). Fueron reproches culpables y unos se culpaban a los otros. Mariano Abalo recordó que el PP firmó el contrato con la concesionaria del agua, un contrato que calificó de fraudulento y que fue también el PP quien propuso la reducción de las tarifas que ahora suponen el pago de esta deuda. Se olvidó que todo el pleno votó a favor de que en 2015 se aplicaran las tarifas de 2014, pero hizo hincapié en el “tarifazo” que había en el contrato Abalo culpó a informes jurídicos del Concello de la no rescisión del contrato, “algo que digo alto y claro”. También mencionó el concejal de Facenda que con el pago de esta deuda se sigue beneficiando a los vecinos de Cangas, que no tienen que soportar el “tarifazo” que el PP pretendía con el contrato que había firmado con la UTE Gestión Cangas. El PP enfocó su crítica en que el el gobierno no supo negociar con la empresa ni rescindir el contrato en siete años. y que quiee mantener esta situación porque Mariano Abalo se defiende bien cuando hay conflicto.