El PP afirma que Abalo vive en el frentismo y en la parálisis política permanente

El Partido Popular sale al paso de las declaraciones que el primer teniente de alcalde de Cangas, Mariano Abalo, realizó contra el líder popular José Enrique Sotelo. Afirman que Abalo pretende dar lecciones pol´lticas cuando no ganó nunca una slecciones en toda su dilaada carrera política. “Ya no puede enganñar a nadie. Su proyecto político está basado en el frentismo en la parálisis frente a los principales problemas de nuestro concello”, destacan. Asegura que no van a al aceptar que Cangas continúe en un estado absoluto de abandono a pesar de contar con un gobierno que gasta más que nunca. “Debería explicar donde están los otro 60 millones en vez de insultar y preguntan si alguien conoce una obra de cierta entidad en estos años. Habla de que la mitad de los 130 millones gastados en estos 8 años fueron en gastos de personal. . El grupo municipal del PP reprocha a Mariano Abalo que hable de la piscina municipal cuando llegaron al gobierno con apenas 2 meses de vida de la piscina. “Privatizaron el servicio los mismos que hablan de municipalizar todo y mantienen en situación irregular la gestión de la instalación desde hace años”, un contrato con el que el PP se mostró muy crítico desde el principio. “Porque la empresa percibe 25.000 euros al mes sin hacer ningún tipo de inversión, sin promoción de la instalación y sin importar que asistan a las actividades 100 o 2 abonados. En definitiva, un beneficio para la empresa a costa del dinero de todos. El PP considera que se trata de un claro caso de prevaricación. “Si esto no fuera suficiente, fue en un gobierno en el que formó parte Mariano Abalo en el que se mantuvo paralizada la obra de la piscina durante 4 años hasta que llegó un gobierno del PP, que no sin dificultades, logró llevar la obra adelante.

El PP también hace mención a los convenios urbanísticos , que nunca fueron aprobados definitivamente. Afirman que para el gobierno es otra manera de llamar la atención. Se preguntan qué fue del Plan Xeral, de los edificios que se iban a construir en Massó y sobre la razón por la que no expropió en estos 8 años la zona como defendía en su momento en la calle. El PP considera que Mariano Abalo es un lastre para Canas y que el PP tiene el compromiso, sea cual sea el candidato, de finalizar con este periodo oscuro de abandono y parálisis en el que tienen sumido al concello y volver a una senda de progreso y crecimiento que es lo que desea la gran mayoría de los vecinos del pueblo. También recuerda el PP que el gobierno local dejó caducar hasta tres expedientes de rescisión de contrato, gastaron 3,5 millones de euros en obra que no se recepcionan y que vertidos tras vertidos no hacen nada en connivencia con la empresa concesionaria.