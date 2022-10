La parroquia atribuye a una “campaña interesada” las críticas a Severo Lobato, al que apedrean su casa

“Queremos recalcar que estamos a favor del cura y lo estaremos hasta el final”, afirma el sacristán de Cangas, Pablo Ángel, que dice hablar en su propio nombre y en el de muchas personas de la parroquia que respaldan a Severo Lobato frente a la “campaña interesada” promovida desde algunas cofradías y sectores sociales que utilizan la prensa y las redes como altavoz. En ese contexto se enmarca el apedreamiento de la fachada de la vivienda del párroco ocurrida la pasada madrugada, que afectó a algún cristal de las ventanas, aunque los daños materiales son escasos, e investiga la Guardia Civil. El párroco comunicó lo sucedido en la misa de las nueve de la mañana en la excolegiata, aunque sin apuntar a ningún vínculo concreto, comentan varios feligreses.

El sacristán tampoco quiere darle bombo a un asunto que “está en manos de los agentes”, pero sí rechaza el acoso al párroco. Asegura que muchas de las acusaciones que se están haciendo contra Severo Lobato se basan en “falsas declaraciones” del cura, como la que le atribuyen que realizó en la misa solemne de la Virgen del Carmen referidas a que “si un marinero no se salva en un naufragio es por no tener fe”. “Nunca dijo semejante cosa. La iglesia estaba llena, había unas 400 personas y nadie más que algún miembro de una cofradía oyó eso”, asegura el sacristán, en referencia a la Hermandad de los Dolores, y le llama la atención “que se denuncie ahora, tres meses después” como parte de la esa “campaña para echarlo” que, augura, no logrará su cometido porque “somos muchos los que estamos con él al cien por cien, bastantes más de lo que se pretende hacer creer”.

Pablo Ángel abunda en que lo que está sucediendo en torno al párroco es parte de “un proceso que se abrió en Semana Santa”, cuando surgieron las desavenencias con distintas cofradías religiosas en torno a la celebración de las procesiones en calle. Lobato, al igual que miembros de alguna cofradía, entendía que la pandemia de COVID aún no estaba superada y ese tipo de manifestaciones religiosas multitudinarias representaban un riesgo evitable. Otras cofradías no lo entendían así y exigían mantener la tradición de las procesiones, opinión compartida por el Concello de Cangas y colectivos de comerciantes, entre otros actores sociales. Desde la parroquia consideran que no hay interés en cerrar heridas por parte de algunos cofrades, de ahí que se reabra la polémica de forma interesada, y afirman que “la última palabra la tendrá el Arzobispado” para resolver en consecuencia.

Con respecto a las restricciones o prohibición de usar el local parroquial para las juntas y asambleas de las cofradías, que también se le reprocha al párroco, el sacristán recuerda que hace apenas un mes, el 1 de octubre, “La Misericordia se reunió allí, y si las demás no lo hicieron es, que yo sepa, porque no lo habrán pedido”. “Yo tengo una llave del local y no me consta que lo hayan solicitado”, repite Pablo Ángel. De hecho, dice que se enteró del proceso de renovación de la directiva de la Hermandad de los Dolores –que celebró su asamblea en el antiguo bar Penúltimo– “por el FARO, los carteles y las redes sociales”.

Otro de los asuntos que ha causando revuelo es el supuesto “espionaje” a las cofradías por parte de personas próximas al párroco y que el sacristán niega rotundamente. “Esas afirmaciones son una soberana mentira”, recalca: “Yo soy la última persona en cerrar y salir de la iglesia, y a veces me encuentro a otras en el atrio, pero eso no quiere decir que vayamos espiando a nadie”. Advierte que el local donde se reunieron esta semana las cofradías para analizar el conflicto con el párroco, la antigua “escuela de Barbicas”, está muy próxima a la excolegiata y que cualquier encuentro sería meramente casual. “¿Cómo vamos a espiar a una reunión que ni siquiera sabemos que existe?”, remacha Pablo Ángel, que habla en su nombre y de otras personas de la Iglesia defensoras del párroco.

“La Iglesia siempre ha sido empática con la gente del mar”

El Arzobispado de Santiago emitió ayer su primer comunicado oficial en la polémica, enquistada desde la Semana Santa en la parroquia de Cangas, entre su párroco, Severo Lobato, y las cofradías religiosas , en el mismo día en que el cura criticó que fuera apedreada de madrugada una de las ventanas de la casa rectoral en donde vive. El Arzobispado señala que “ha procurado, en diálogo con el párroco, facilitar la fluidez en el trato pastoral y suavizar las tensiones y posibles malentendidos en el seno de la comunidad parroquial” y que continúa el proceso de actualización y renovación de las juntas directivas de las Cofradías de la parroquia.

Insiste en que “bajo ningún concepto es aceptable justificar cualquier tipo de conducta agresiva ante la disensión de opiniones o pareceres, y condenamos rotundamente los comportamientos violentos acaecidos en las últimas horas contra el párroco, y las acciones perpetradas contra los bienes patrimoniales”. Respecto a los reproches que recibió Severo Lobato por sus alusiones, recogidas en un acta en la asamblea de una de las cofradías, de que “si un marinero no se salva en un naufragio es por no tener fe”, el Arzobispado señala que han sido tergiversadas, que la Iglesia Compostelana siempre ha sido “empática y cercana a la vida de las gentes del mar a través de las numerosas parroquias presentes en los pueblos y villas de la costa gallega. Los obispos y sacerdotes han mostrado siempre una especial sensibilidad cuando se producen hechos dramáticos: pérdidas personales, tragedias marítimas o dificultades por la crisis en el secto”r. Por ello, lamentan que “ las palabras de una predicación, que trataba de trasladar aliento y consuelo a los que dedican o pierden su vida en el mar hayan sido tergiversadas, generando así crispación entre los fieles”.

El Arzobispado, en una comunicación remitida desde su gabinete de prensa, apela a la concordia y a la convivencia pacífica; además, “animamos a todos a dar un paso adelante en aras de restablecer la normalidad desde un diálogo constructivo, y nunca desde el reproche, la calumnia, las descalificaciones y cualquier otra actitud o gesto violento”.

Al finalizar la misa de 19.30, el párroco pidio a los fieles que esperan un momento y negó ante ellos que en algún momento dijese algo de que los marineros que no se salvan en los naufragios es porque no tienen fe. Mencionó que siempre se abogaba en la parroquia por todos los marineros y se celebraba la Virgen del Carmen. La excolegiata esaba llena en la tarde de ayer.