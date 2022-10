Moaña lembra ó exalcalde falecido Xosé Manuel Millán cun carballo na Praza do Concello

Un carballo e unha placa co mesmo epitafio de Ramón Cabanillas -‘Quero na lousa que me dea sosego esta palabra que ten as, Poeta, e esta palabra que ten luz, Galego’-, lembrarán hoxeao ex alcalde e poeta Xosé Manuel Millán Otero na praza do Concello de Moaña. Ambas pezas plantaranse e instalaranse no acto de homenaxe institucional organizado pola Deputación de Pontevedra e o Concello de Moaña co gallo do segundo cabodano do seu falecemento.

No acto, que se desenvolverá a partires das 11.30 horas da mañá, participarán a deputada de Patrimonio Documental e Bibliográfico, a alcaldesa Leticia Santos, o presidente da Asociación de escritoras e escritores en lingua galega (AELG) Cesáreo Sánchez e o escritor Manuel Romeu, responsable do limiar e da publicación da ‘Obra Poética Completa’ de Millán que se presentará grazas á edición da editorial da Deputación de Pontevedra. O evento contará tamén coa colaboración musical de Xosé Manuel Budiño e coa interpretación de varios poemas a cargo de Dani Costas, Marta Dacosta, Miriam Ferradáns, Lucía Durán e Lucía Costas. A deputada de Patrimonio Documental e concelleira de Moaña, María Ortega, destaca que o libro de Millán é unha das pezas que a Deputación se enche de orgullo de publicar, por recoller “a inmensa calidade literaria dunha persoa da provincia que era tan grande poeta como persoa”. Pola tarde, as homenaxes proseguen no centro Multiusos de Domaio, cun acto organizado polo BNG do Morrazo, as 19:00 horas, baixo o títuloi de “Viaxe pola traxectoria política e vital de Xosé Manuel Millán Otero”.