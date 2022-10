Bueu estrena el “Amazon” del mar

La Cofradía de Bueu cuenta con una nueva despensa. Una despensa virtual en la que se puede comprar pescado, marisco y hasta platos elaborados. Es el “market place” A Despensa da Ría, al que de momento están adheridos tres puntos de venta de la plaza de abastos de Bueu, un restaurante y la propia cofradía. El proyecto es una apuesta para ganar clientes a través de Internet y buscar nuevas salidas comerciales para el sector de la pesca de bajura de Bueu. La iniciativa está subvencionada por el GALP Ría de Pontevedra, que aporta 92.000 euros.

La Cofradía de Bueu estrena “A Despensa da Ría”, un market place o centro comercial electrónico en el que el consumidor podrá comprar desde cualquier lugar pescado, marisco e incluso productos y platos elaborados. La mercancía la pone a la venta el propio pósito y los comerciantes que están adheridos a esta plataforma, que a su vez deben estar registrados como compradores de la cofradía. En otras palabras, es una especie de Amazon del mar o una plaza de abastos virtual. El estreno está resultando un éxito, con llamadas y pedidos de lugares de toda España. En Galicia hay iniciativas similares por parte de empresas y asociaciones, pero la de Bueu es la primera cofradía que decide apostar por esta vía.

El objetivo de este portal de venta es ofrecer al sector local de la pesca de bajura nuevos mercados y canales de comercialización, así como aprovechar las ventajas que ofrece Internet y el comercio electrónico. La iniciativa está subvencionada por el Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP Ría de Pontevedra), que aportó 92.000 euros sobre un presupuesto de 100.000 euros. La presentación oficial de “A despensa da ría” fue ayer en las instalaciones de la propia lonja de Bueu, con la presencia de la gerente del GALP Ría de Pontevedra, Laura Nieto. De momento a ese centro comercial están adheridos tres puestos de venta de la plaza de abastos de Bueu, la empresa comercializadora Pulpo de Ons y el restaurante Centoleira. “Desde la cofradía les ofrecemos formación y ellos suben sus productos a la web, con sus ofertas. De momento como se trata de algo novedoso y como no todo el mundo está familiarizado con estas tecnologías les estamos ayudando desde aquí”, explica la bióloga de la Cofradía de Bueu, Rosana Solla.

El proceso para el cliente es muy sencillo. Solo tiene que entrar en la web adespensadaria.com, echar un vistazo a las ofertas y productos disponibles y seleccionar la cantidad que desee. “Desde aquí preparamos el paquete y se reparte a través del servicio de frío de Seur, aunque las personas que vivan en la zona tienen la posibilidad de acudir a la lonja recogerlo”, añade Solla.

Hasta la fecha las llamadas y pedidos llegan desde puntos tan dispares como Madrid, Málaga, País Vasco, Cantabria e incluso un restaurante de próxima apertura en Marbella se mostró interesado por comprar a través de esta vía.

¿Y cuáles son los productos más demandados? Pues por ahora especies como el pulpo, nécora, sargos, sardinas, xoubas y, sobre todo, el percebe. En este caso desde la cofradía se realiza una importante labor didáctica porque recursos como el percebe no están disponibles todos los días. “A veces se les explica que no se le puede servir al día siguiente debido a que los percebeiros no pudieron ir al mar por el mal tiempo o por las mareas”, cuenta Rosana Solla.

Unas explicaciones que, en la mayoría de las ocasiones, el cliente agradece y suele mantener su pedido para cuando el producto esté disponible. Un detalle importante porque habla de un cliente interesado y al que no le importa pagar por un producto de calidad.

El menú de A Despensa da Ría variará en función de la época del año y de las vedas. Así, en un par de semanas a las opciones de compra se sumará la centolla, cuya campaña arranca el 7 de noviembre. En breve también comenzará la temporada navideña, que es una de las épocas más importantes para el sector del mar y para la que se espera una gran demanda.

Las personas que accedan a la web encontrará un blog con consejos para comprar pescado y mariscos o cómo cocinarlo. También destacan las entradas con información y videos sobre los distintos oficios de la pesca artesanal de bajura, como la nasa del pulpo, el percebe o el erizo. Unos videos en los que los propios protagonistas cuentan en primera persona cómo es su oficio.

El patrón mayor en funciones, José Manuel Rosas, vincula este proyecto de la cofradía con las nuevas tecnologías y con los nuevos modos de consumo. “La venta convencional cada vez queda más en un segundo plano y es fundamental contar con este tipo de herramientas para poder llevar nuestros productos a todos los lugares”, argumenta. Rosas agradeció el importante apoyo recibido desde el GALP Ría de Pontevedra, que financió más del 90% del presupuesto. “Es un proyecto que defiende la producción local, mejora la gestión y la comercialización, es innovador y no deja de lado a la cadena comercial de minoristas”, alaba a su vez la gerente del GALP.

Un proyecto que es cien por cien “modelo Bueu”, una forma de trabajar que cada vez más cofradías de Galicia intentan tener en cuenta e imitar debido a su éxito.

Una nueva lancha de vigilancia: la “Néboa Un”

La última convocatoria de ayudas del GALP Ría de Pontevedra sirvió además para que la Cofradía de Bueu renovase la embarcación destinada a la vigilancia del marisqueo, en especial para el plan de extracción del percebe. La nueva lancha se llama “Néboa Un”, tiene 7,80 metros de eslora e incorpora un motor fueraborda de 300 caballos, que le permite alcanzar sin esfuerzo una velocidad de 60 nudos.

Será el tercer barco con el que cuenta la cofradía bueuesa para la vigilancia de los recursos marisqueros. El primero fue el “Orballo”, al que le siguió una embarcación de propulsión híbrida llamada “Polbo das Rías” y a la que ahora le toma el relevo el “Néboa Un”. La lancha se fabricó en unos astilleros de Portonovo y su coste asciende a más de 111.000 euros, un presupuesto del que el GALP Ría de Pontevedra aportó un total de 92.300 euros.

La embarcación está ya en el varadero del puerto de Bueu y el patrón mayor en funciones avanza que comenzará a trabajar en los próximos días.