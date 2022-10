La primera meiga en A Mangallona.

La Casa Museo en Coiro, que dirige Camilo Camaño acogió ayer presentación del audiolibro “La primera meiga”, de Juan Prieto. En la elaboración de esta edición participaron más de 35 actores y hay más de 1.000 efectos especiales.

El cumpleaños silencioso de la alcaldesa de Cangas

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, cumplió años el martes. Pero no hubo festejos, no se apagaron velas ni hubo pastel en el Concello, que se sepa. Aquí nos enteramos por eso de las redes sociales, que avisan cuando se cumplen años. Es una herramienta que muchas veces te deja al descubierto, como le pasó a la regidora local. Claro que sus amigos de Facebook se enteraron todos. Debió de querer celebrar su cumpleaños fuera de la jornada laboral y en compañía de su familia. Esperemos que sus fiestas no duren tanto como sus reuniones.

Un altavoz que se caía de un edificio en Eugenio Sequeiros

Protección Civil de Cangas tuvo que intervenir ayer en un curioso operativo, en el que participó también la Policía Local. Había que poner a salvo del tiempo el altavoz que hay en lo alto de la fachada del edificio denominado de Abanca, porque acoge la oficina central de esta entidad bancaria en Cangas. El mal tiempo de estos días había dañado las sujeciones y alguien se debió de dar cuenta del peligro que había, así que hasta allí fueron los de Protección Civil. Hubo quien, ante el operativo que se montó, se pensó que había sucedido alguna tragedia. Se hicieron muchas preguntas y todo salió bien.