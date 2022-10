El gobierno negocia para eludir la expropiación y acabar con el embudo de la calle San José

El gobierno local de Cangas puede eludir la vía de la expropiación forzosa para hacerse con los terrenos que ahora mismo suponen un embudo para la circulación entre las calles San José y Galicia, en la Unidad de Actuación Número 5. En la confluencia de ambas calles se producen a diario problemas de tráfico. Lo que pretende el Concello es hacerse con los terrenos para ampliar la intersección. El problema radica en una finca que hace esquina entre ambas calles y que conduce también al aparcamiento público sito en la Unidad de Actuación Número 5.

El concejal de Facenda del Concello de Cangas, Mariano Abalo, asegura que se abrió recientemente la posibilidad de llegar a un acuerdo con la propiedad por lo que se aparcaría la vía de la expropiación; de hecho, esta propuesta de expropiación no forma parte del orden del día del pleno de hoy. De todas forma, sostiene que de una u otra forma este año se solventará el problema. Si las partes llegan a un acuerdo, el asunto no tendría que ser llevado a pleno y también se ganaría tiempo, porque la vía de la expropiación es siempre larga y compleja. Al parecer, unas puertas que a finales de verano estaban cerradas, ahora se abren, aunque todos en el gobierno son cautelosos al respecto. No se sabe la opinión de la oposición respecto a este tapón. Y es fundamental, porque si, al final, no se llega a un acuerdo y si se expropia el asunto tiene que ir a pleno, donde es fundamental su voto para aprobar el expediente.

Quienes sí están a favor de la eliminación de este embudo entre las calles San José y Galicia son los vecinos, hartos del caos que hay sobre todo en verano. La denominada Unidad de Actuación Número 5 de Cangas, donde se sitúa el aparcamiento público, sus viales se utilizan como fórmula para atravesar más rápido de un lado a otro la villa, desde la avenida de Marín hasta la avenida de Vigo. Los residentes comentan que durante el verano hubo enfrentamientos entre conductores los fines de semana, con interminables colas de vehículos en hora punta, además de controles de alcoholemia por parte de la Policía Local los domingos, además del ruido de aquellos vehículos que tratan de evitar esos controles. La Avenida de Galicia da acceso a los Juzgados de Cangas.