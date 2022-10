El Concello critica alusiones del cura a la salvación de los náufragos según su fe y exige a la Iglesia rectificar

El protagonismo público que acapara en los últimos meses el párroco de Cangas, Severo Lobato, con el conflicto por las procesiones de Semana Santa y su homilía de la misa solemne de la Virgen del Carmen en la que habría predicado que “si un marinero no se salva en un naufragio es por no tener fe” – según denunciaron miembros de la hermandad de los Dolores y refleja el acta de la asamblea– ha causado malestar en muchos feligreses y también entre representantes políticos. Tanto la alcaldesa, Victoria Portas, como la concejala de Cultura e Turismo, Aurora Prieto, aseguran que han recibido quejas de colectivos vinculados al mar por tales manifestaciones del cura y le piden que se disculpe publicamente por ello. Ambas representantes municipales creen que el comportamiento del párroco es impropio de los tiempos actuales, le instan a rectificar y piden al Arzobispado de Santiago que tome cartas en el asunto para resarcir a las familias afectadas y recuperar la paz social.

Portas confirma que ha recibido quejas de colectivos marineros molestos por las palabras del párroco sobre la salvación de los náufragos dependiendo de su fe. Alusiones que sentaron mal, entre otros, a familiares de personas muertas o desaparecidas en el naufragio del Villa de Pitanxo, señala la regidora, y recalca que “no es normal que un representante de la Iglesia, en el siglo en el que estamos pueda llegar a hacer semejante afirmación”, de la que debería arrepentirse y enmendar.: “Tenemos que exigirle de forma inmediata la rectificación pública y las disculpas a todas las familias de marineros que los perdieron en la mar”.

La regidora considera desafortunados aquellos comentarios. y su negativa repercusión, particularmente entre las muchas familias que viven del mar y tienen miembros en sus oficios. “El acto de la muerte de cualquier persona es inherente al de haber nacido, y todos hemos de morir creyendo o no creyendo y [las referidas afirmaciones] están totalmente fuera de lugar ostentando el cargo que ostenta. No tiene sentido que, estando en el siglo que estamos, la Iglesia encubra a personas como esta y que pueda decir eso y que en ningún momento le suponga ningún tipo de corrección o disculpas, que es lo mínimo que puede hacer hacia todos sus vecinos que han pasado por eso y a todas las familias que lo padecen”.

También la edila de Cultura e Turismo ha sido firme y tajante a la hora de criticar al párroco, reprobar su comportamiento y exigirle que rectifique. “La solidaridad es una de las señales que identifican al pueblo marinero, esencia misma de la historia de la villa de Cangas. Y no exclusiva de las personas que profesan o no la fe según lo entiende el párroco de la excolegiata, Severo Lobato.” “No hay un colectivo más movilizado en la desgracia que el marinero, sea una pena suya o colectiva”, argumenta Aurora Prieto, y cree que la familia marinera no se merece esa falta de respeto en comportamientos y alusiones.: “Que tengan que escuchar una barbaridad semejante es un insulto no solo a las gentes del mar y sus familias, sino al conjunto de la ciudadanía buena y generosa”. “Reclamo del párroco una rectificación pública, y una decisión firme del Arzobispado. Cangas no lo merece”, remacha la concejala del gobierno.

Las cofradías acuden a su reunión con el Arzobispado con el lema "Ni un pasó atrás"

Las cofradías de Semana Santa acordaron en la reunión del miércoles por la noche mantener una actitud firme ante el Arzobispado de Santiago de Compostela en la reunión fijada para ayer. “Ni un paso atrás” parece ser el lema de las cofradías ante la actitud del cura párroco de Cangas, Severo Lobato, al que quieren ver fuera de la parroquia cuanto antes. La intención es mantenerse firmes en sus convicciones y no dejarse convencer con las buenas palabras que salgan de los representantes del Arzobispado de Santiago de Compostela, porque con el párroco de Cangas no vale en absoluto mantener una actitud dialogante, porque él no cede nunca en sus pretensiones y no está por la labor de mantener la tradición de la Semana Santa de Cangas. En la reunión de las cofradías, celebrada en la antigua escuela de Barbicas, se habló también de la renovación de los cargos directivos de las cofradías y de hasta que punto las mismas tienen que están “bendecidas” por el Arzobispado de Santiago de Compostela, que ya dijo que acompañaba en este proceso a las hermandades, porque tienen carácter religioso.

Fue muy comentado entre los representantes de las cofradías el hecho de que a las puertas del lugar donde se celebraba la reunión estuviera el sacristán y otras personas a las que se considera que están más próximas a las posturas del cura Severo Lobato. Afirman que, incluso, al terminar la reunión, alrededor de las 23.30 horas, estas personas seguían merodeando la antigua escuela de Barbicas, en lo que se considera una labor de “espionaje” por su parte.

Las cinco hermandades: Los Dolores, La Misericordia, San Pedro, Cristo del Consuelo y Cristo Resucitado no acudían ayer a la reunión con los representantes del Arzobispado de Santiago con perspectivas de solución. No sabían ni a quienes iban a dejar sentarse alrededor de la mesa. Como el encuentro se celebraba fuera de Cangas y lejos de Santiago, al mismo tiempo por decisión del Arzobispado, lo que iban a pedir es que no vinieran con prisas.