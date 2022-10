La caída de otro árbol deja de nuevo sin suministro eléctrico al barrio de Ameixoada

Los vecinos del barrio de Ameixoada en Moaña volvieron a quedarse ayer sin suministro eléctrico, en lo que fue el segundo “apagón” que sufren en lo que va de mes, tras el ocurrido el día 17, igualmente por la caída de un árbol sobre el tendido eléctrico. Ayer, el corte de suministro afectó a 160 clientes, tal y como confirma la compañía Naturgy. En el anterior fueron 150.

El corte de ayer comenzó a las 11:17 horas y la avería quedó resuelta a las 17:00 horas, aunque los vecinos recibieron suministro, como en el anterior caso, a través de grupos electrógenos, si bien no con la misma potencia que si fuera el suministro habitual.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, asegura que cuando se produjo el corte anterior la semana pasada, desde el Concello se ofrecieron a ir a la zona para tratar de mejorar la zona de corta de árboles en torno al tendido. Ayer volvió hablar con el responsable de zona de Naturgy y quedó en concretar un día para ir a verlo conjuntamente y determinar aquellas zonas en donde se deben de realizar estas cortas.

Explica que la compañía tiene autorización para realizar cortas en función de unos metros de la vía pública, aunque cree que en este caso es posible que haya que tramitar algunas cuestiones que superan estas distancias en las que está habilitada para cortar de forma casi inmediata. De ahí, dice, la colaboración del Concello para ayudar a resolver el problema.

Leticia Santos reconoce que los vecinos de Ameixoada no pueden estar sufriendo cortes de luz cada vez que hay borrascas “porque vamos para una época en la que van a abundar y no puede ser que por caídas de árboles sobre la red queden sin servicio”. También dice que la compañia sí instaló grupos electrógenos para garantizar el suministro mientras no reparó la avería. En este sentido, la alcaldesa también trasladó a la empresa las quejas de vecinos proque en la anterior ocasión los colocaron muy cerca de las casas y se le pidió hacerlo lo más alejado posible de ellas.

Por otra parte, la Consellería de Infraestructuras prosigue con el desbroce de márgenes de la Autovía do Morrazo, por lo que ayer se vio afectado uno de los carriles en O Meixueiro.