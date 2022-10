La adjudicataria renuncia a la reforma de la biblioteca de Bueu y el Concello deberá licitarla de nuevo

La reforma y ampliación de la biblioteca Torrente Ballester de Bueu tendrá que esperar. La empresa adjudicataria de los trabajos, Obras Gallaecia, solicitó ayer al Concello de Bueu la resolución del contrato ante la imposibilidad de ejecutarlos dentro del presupuesto de casi un millón de euros con el que contaba la actuación. El imparable alza de precios de los materiales de construcción en los últimos meses está detrás de una decisión que obligará al gobierno local a acometer una nueva licitación, toda vez que Obras Gallaecia había sido la única aspirante en el concurso.

La noticia no ha cogido de improviso al ejecutivo buenense, que ya conocía de modo extraoficial las dificultades de la adjudicataria para poner en marcha la reforma. De hecho, los servicios técnicos municipales estudiaron la posibilidad de una revisión de precios, una fórmula que no ha sido factible, por lo que la empresa ha decidido finalmente renunciar a la obra. Ahora serán los propios técnicos municipales los que deberán analizar la petición de la adjudicataria, que ya debía haber comenzado las obras tras haber firmado el acta de replanteo.

“Es una situación que, aunque no resulta agradable, no es excepcional, sino que ya han vivido otros concellos y organismos públicos. Nos ha tocado convivir con esto”, señala resignado el alcalde buenense, Félix Juncal. Y es que hace apenas un par de semanas Bueu ya se vio afectado por un caso similar, con la adjudicación de la nave de rederas por parte de Portos de Galicia. En esa ocasión, la firma que presentó la única oferta no remitió la documentación requerida por el ente, lo que supondrá ir a una nueva licitación. En el caso de la biblioteca ha influido, sobre todo, el precio del material siderúrgico, que suponía unos 42.000 kilos dentro del proyecto. El presupuesto se hizo en base a un coste de 1,20 euros el kilo, cuando actualmente el precio alcanza ya los 2,80 euros. A efectos presupuestarios el desfase solo en este apartado alcanzaría los 67.000 euros.

El Concello de Bueu se verá, pues, obligado a replantear el proyecto con una revisión de los precios y del presupuesto global de la actuación, que se situaba en los 916.559 euros, rebajados en apenas 1.000 euros en la oferta que había presentado en su momento Obras Gallaecia. En la práctica el retraso será de entre cinco y seis meses con una actuación que se calculaba estuviese lista en abril del próximo año. “Es un escenario que se podía dar porque esta es la realidad del momento. No hay una estabilidad en los precios, que no se mantienen fijos ni una semana. Es una locura”, razona Félix Juncal.

La reforma de la biblioteca Torrente Ballester contaba con una doble vía de financiación, con 687.419 euros del Plan Reacpon y otros 229.139 del Plan Concellos 2022. Será una vez se haga la revisión del proyecto cuando se estudie el encaje presupuestario que podría tener, ya que es más que segura un alza en el presupuesto que requerirá encontrar la financiación extra necesaria.

Las obras consisten en la reorganización de espacios de todo el recinto además de la dotación de una altura adicional con una superficie de 360 metros cuadrados. En ella se ubicaría una amplia aula de estudio, dejando en el semisótano una sala de conferencias y el archivo municipal, y en la planta baja el espacio reservado para la propia biblioteca y para otra aula de estudio.

El Centro Social y la sala de estudio seguirán en funcionamiento

La paralización de la reforma de la biblioteca Torrente Ballester supondrá extender más tiempo de lo previsto el carácter provisional de las instalaciones del Centro Social do Mar, así como de la sala de estudio que está funcionando en los bajos de la casa consistorial. La idea del departamento de Patrimonio, Arquivo e Bibliotecas que lleva Alberto Moital es mantener –al menos por ahora– el mismo funcionamiento de estas semanas, habida cuenta de la buena acogida de la iniciativa. Lo que está descartado es un regreso al edificio de la biblioteca.

La biblioteca provisional del Centro Social do Mar permanece abierta al público de 10 a 13 y de 16 a 20 horas, mientras que la sala de estudio de los bajos del concello lo hace en horario matinal, aunque con la posibilidad de hacerlo asimismo de tarde. Además, se mantiene la normalidad en el funcionamiento de las bibliotecas de Cela y Beluso.