De la portería al podio en el Nacional de Fisioculturismo

El fútbol fue su pasión durante más de una década, pero la llegada de la pandemia cambió sus prioridades. Aparcó el balón en pleno confinamiento y centró todos sus esfuerzos en el trabajo de gimnasio y la musculación, y lo que fue en su momento una salida casi obligada se convirtió en vocación. Hoy, Íker Riobó ha aparcado definitivamente su carrera futbolística y se ha centrado en exclusiva en el culturismo, una apuesta que ya ha comenzado a darle réditos, con un título gallego en categoría novel y el subcampeonato de España Júnior logrado este fin de semana pasado.

“El culturismo me ha cambiado mucho la forma de ver la vida, me ha hecho madurar y ganar en autoestima”. Así describe Íker Riobó la transformación mental que ha acompañado a la física durante el viaje que emprendió hace un par de años para saltar del fútbol a la musculación, y que ha desembocado en un oro en el Gallego, una plata en el Nacional, y la firme convicción de seguir por este camino.

Alcalá de Henares fue la última etapa con el Campeonato de España de la Federación Española de Fisioculturismo y Fitness (FEFF-IFBB), en el que el moañés fue segundo en la categoría júnior –reservada a los menores de 23 años– en menos de 75 kilos. “En el Gallego más o menos contaba con estar arriba, pero en el Nacional no conoces a los rivales. Esperaba un buen puesto, pero tampoco ser segundo, y menos siendo el más joven de la línea de competición”, señala Riobó, que tiene 21 años. La cita nacional reunió a un total de 325 competidores entre todas las categorías, que debían realizar una serie de poses puntuadas por los jueces, que iban eliminando deportistas hasta quedarse con cuatro en la final.

Atrás queda toda una vida dedicada al fútbol, desde que comenzó en las categorías inferiores del Moaña hasta su paso por el Coruxo cadete, el Alondras juvenil y el Moaña sénior en Preferente. Hasta que el COVID cambió su vida. “Mi problema es que era bajo para ser portero, ya que mido 1,75. Así que empecé a trabajar el tren inferior para tener más potencia en los saltos, en el choque y los mano a mano”, señala, antes de añadir que “en el confinamiento no había nada que hacer y me puse con la musculación”. A eso se sumaron sus estudios del Ciclo Superior de Acondicionamiento Físico, que fue aplicando a sí mismo. Y cuando se inició el desconfinamiento lo tuvo claro. “Dejé el fútbol porque ya no tenía ningún interés”, reconoce.

La principal diferencia entre ambas modalidades deportivas es clara para el culturista. “En el fútbol tú puedes trabajar a tope, pero si no te acompaña el resto no ves resultados. En el culturismo todo lo que trabajas y te esfuerzas da sus frutos. Y eso es muy gratificante y engancha”, señala. Tanto que decidió dar el siguiente paso y contactar con el que hoy es su entrenador, Jorge Álvarez. El objetivo, comenzar a competir. Fue en junio de 2021. El resto ya es historia.

La diferencia entre el Íker futbolista y el Íker culturista no hay que buscarla en el peso (de 71 a casi 74 kilos) sino en la rebaja del porcentaje de grasa corporal hasta un seis o siete por ciento. El secreto no es otro que la combinación de alimentación y entrenamiento. “La dieta es la clave. Si uno no mete gasolina, no aumenta la masa muscular”, señala. En esa preparación para competir hay que distinguir dos fases, una primera de incremento de volumen con mayor aporte calórico y una segunda de definición puliendo esa grasa para convertirla en músculo. “Es como tallar una escultura”, afirma el moañés.

En esa primera fase Riobó llega a alcanzar los 100 kilos para rebajarlos a los 73,8 en competición. “En esa primera fase lo normal es hacer cinco o seis comidas, con carbohidratos, proteínas y grasas saludables, variando las cantidades”, relata. ¿Y hay lugar para los lujos? “En la fase de volumen hay más libertad para saltarse una comida a la semana, pero seis meses antes de competición va todo a rajatabla”, afirma. En casa ha recibido el pleno apoyo de sus padres. “Se nota económicamente porque comes como tres, pero también lo ahorras al no salir a comer fuera”, dice. El otro elemento del cóctel, el entrenamiento, le lleva entre 1,5 y 2 horas de trabajo diario seis días a la semana.

La medalla en el Nacional pone fin a la temporada. “Ahora toca sentarme con mi entrenador y ver cómo planteamos la próxima”, afirma el moañés.