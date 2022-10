Un mar de algas

Espectacular imagen la que nos deja el mar en estos días de constantes borrascas y marejadas. Así estaba ayer la playa moañesa de O Con, completamente cubierta de algas y en la que apenas se veía la arena. Por si no se habían dado cuenta... ¡ha llegado el otoño!

Una reivindicación de justicia de las camareras de Bueu

Es importante reciclar, pero también hay que dar facilidades. Sobre todo al sector de la hostelería. Viene esto a cuento de las quejas, muy justas, de camareras del centro de Bueu por el cambio de ubicación de uno de los contenedores para el reciclaje de vidrio. Hasta hace poco el colector estaba en la zona entre la plaza de abastos y el Centro Social do Mar, pero durante el verano se trasladó a la entrada del puerto. Ahora no les queda más remedio que darse una buena caminata con el carrito de vidro a rastras y estos días aguantando los chaparrones que caen del cielo. ¡Qué alguien tome nota!

Si AC/DC llegan a ser de Cangas...

Seguro que muchos habrán saltado, gritado y agitado la cabeza a una lado y a otro con la mítica canción “Highway to hell”, o en español “Autopista al infierno”, de los grandísimos AC/DC. La verdad es que estos días uno no deja de pensar en qué letra les podría haber salido a los miembros de la banda si llegan a ser de Cangas y fuesen testigos de estos tiempos agitación. Posiblemente no les faltarían candidatos para hacer el viaje por esa infernal carretera.