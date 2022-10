Mientras colectivos de O Hío son escépticos en que se vuelva a celebrar una reunión con los de Aldán para trasladar una postura común sobre infraestructuras de Sanidad en ambas parroquias, la portavoz de los vecinos de Aldán, en este caso la presidenta de la Asociación de Vecinos de Gandón, Vanesa Novas Caballero, manifiesta que sin duda se celebrará. Pero también señala que no hay prisa, porque tampoco van a ser las parroquias las que decidan, sobre todo cuando los políticos tienen sin hacer sus deberes. Reconoce que fue ella la que solicitó a la regidora local que no solicitara una cita con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Dice que lo hizo porque la intención es primero es que Aldán y O Hío tengan una propuesta común que trasladar al conselleiro. Unos y otros desconfían de que todo este movimiento se deba a la proximidad de la campaña electoral y que después se vuelva a olvidar todo. Quien reconoce que no acudirá a esa próxima reunión es la asociación de Espiñeira.

Ambas partes consideran que deben ser los políticos quienes muevan las piezas y critican la actitud del gobierno de Cangas, que sigue sin presentar a la Xunta de Galicia los terrenos para construir un Centro Integral de Saúde (CIS). Algo que está totalmente parado.