Las cofradías pedirán al Arzobispado explicaciones por la actitud del cura de Cangas en la cita de hoy

El conflicto entre las cofradías religiosas y de Semana Santa de Cangas y el cura párroco de la localidad, Severo Lobato, avanza. La mayoría quiere la destitución del cura ya y el Arzobispado de Santiago de Compostela hace un llamamiento a la calma y convoca a las cofradías a una reunión para hoy en un lugar que está por determinar. La gota que colmó el vaso fue que en televisión se atreviera a decir que se negaba a realizar la misa de difuntos solicitada por la cofradía del Cristo Resucitado mientras sus miembros no pidieran perdón públicamente por los hechos que tuvieron lugar el último Domingo de Resurrección, cuando se escucharon voces contra Severo Lobato.

La hermandad del Cristo Resucitado, que se vio directamente señalada por el párroco de Cangas, tiene la intención de pedir explicaciones a los representantes del Arzobispado de Santiago de Compostela que acudan hoy a la cita fijada con las cinco cofradías de Cangas: Los Dolores, la Misericordia, Cristo Resucitado, Cristo del Consuelo y San Pedro, aunque tampoco saben quiénes serán los interlocutores por parte de la curia. Desde este colectivo se recuerda que hablaron el pasado sábado con un representante del Arzobispado de Santiago de Compostela que pidió que le enviaran el vídeo televisivo donde salen las fuertes declaraciones de Severo Lobato. Quedó en llamarlos en media hora pero no lo hizo y no les volvió a coger el teléfono desde entonces. También señala la Cofradía del Cristo Resucitado que iniciarán los trámites pertinentes para que Severo Lobato deje de ser su conceliari, así como la hermandad de los Dolores tramita la expulsión del párroco de la misma. La Cofradía del Cristo Resucitado pide explicaciones. Considera incomprensible y poco cristiano que se niegue una misa de difuntos, como lo hace Severo Lobato.

Ayer, por la noche, tenía lugar un encuentro de las cinco cofradías de Semana Santa, con el propósito de acudir a la reunión con los representantes del Arzobispado de Santiago de Compostela con una postura común, que no pueda romper la dialéctica de la curia, asentada ahora mismo en llamar a la calma. En este sentido, un portavoz del Arzobispado de Santiago de Compostela manifestó también que en un principio lo que se pretendía era serenar los ánimos, que estaban muy soliviantados y llevar la tranquilidad a todos, sin especificar si se refiere a todas las cofradías o a las cofradías y al párroco de Cangas, que sigue sin responder a las llamadas telefónicas.

Ayer entró en la iglesia a oficiar misa de 19.30 horas. Hasta que se cumplió la hora estuvo metido en el confesionario, donde de vez en cuando, miraba su teléfono móvil. No hizo en el sermón del día alusión alguna al conflicto que se vive en Cangas y que pone al Arzobispado de Santiago de Compostela contra las cuerdas. Porque en esta ocasión Severo Lobato no tiene apoyos que en Semana Santa sí tenía, por lo que está en una situación de debilidad que le puede pasar factura, máxime tras conocer sus antecedentes en otras parroquias, de donde tampoco salió airoso. Estos episodios son los que ahora constantemente le recuerdan los miembros de las cofradías. Hay un pequeño sector de fieles, de esos de misa diaria que sí están con él, con su manera de proceder y no comparten en absoluto las posiciones enfrentadas de las cofradías de Semana Santa.

“Nos nos ponemos de lado y pedimos mesura a todos”

Severo Lobato salió del pueblo de Zas con la imagen de ser un cura del Opus Dei. Allí, el hoy párroco de Cangas también habría de dejar huella con su comportamiento. En la opinión pública se aireó su implicación en una particular forma de hacer catequesis de unas monjas de hábito azul. Comentaban las crónicas de 2012 que las citadas monjas, en colaboración con el párroco Severo Lobato, habían repartido un nuevo libro de preparación a la comunión para los niños que enaltecía el sufrimiento de los pequeños fieles para servir a Dios y glorificar a Escrivá de Balaguer, fundador de la Obra.

Desde el Arzobispado de Santiago de Compostela se aseguraban ayer que se estaba acompañando a las cofradías de Semana Santa en este proceso de renovación de sus juntas directivas, en el que textualmente dice “no nos ponemos de lado”. El portavoz eclesiástico asegura que enjuiciar cada cosa que pasa, que las decisiones, si se toman, no se radian y que el Arzobispado de Santiago trataba de trasladar mesura, mediar y buscar soluciones por el bien de todos. Se insiste en que se sigue la vía del diálogo permanente y que se es consciente que desde Semana Santa se arrastra un conflicto y que la renovación de las cofradías aflora de nuevo actitudes encontradas, pero a las que se deben dar soluciones mediante el diálogo. No está por la labor el Arzobispado de Santiago de comentar cada cosa que pasa en Cangas. También recuerda que la renovación de la Cofradía de la Virgen de los Dolores aún no se comunicó al Arzobispado y que tampoco se hizo con la de la hermandad de la Misericordia. Pero que la Iglesia iba a acompañar este proceso de renovación.