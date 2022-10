El mejor amigo del hombre y de la mujer.

Ahi está el animal, solidario como el que más en la causa de Adicam, que no es otra que luchar contra el cáncer. El perro participó en la marcha de Moaña a Cangas y lució una camiseta conmemorativa del acto, que buena falta le hizo, con la que cayó.

En octubre, y ya hay belén en Cangas

Lleva mal camino el párroco de Cangas, Severo Lobato. Es un cura que eligió esa senda de espinas en un lugar por donde no se recomienda en absoluto andar descalzo. Severo Lobato no tuvo reparos para demandar disculpas públicas a un cofradía de Semana Santa ni el decir que no se merecen una misa de difuntos. No parece que ese proceder esté ligado con la doctrina cristiana, que no aplica el diente por diente del Antiguo Testamento; más partidario de poner la otra mejilla y del perdón. Que tampoco está claro que los cofrades tengan que pedir perdón. La enemistad con las cofradías no hace otra cosa que alejarlo del pueblo. Aún no estamos en diciembre, pero el belén que ya hay en Cangas montado es de los buenos.

¡Qué VOX se presenta en Cangas!

Bueno, insisten. Por la izquierda y por la derecha nos repiten una y otra vez que VOX se presentará a las próximas elecciones municipales y que la formación de ultraderecha de Santiago Abascal ya tiene candidato. Todos los mercadillos de Cangas siguen montando la tienda para proselitismo de sus ideas, que todos dudábamos que calaran en Cangas para formar una candidatura.