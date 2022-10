Elena Boza recupera a su hija tras 45 días de “retención” por parte de su padre

Tuvieron que pasar 45 días para que la canaria Elena Boza (53 años) , que denunció a su exmarido (77 años) por “retener” a la hija de ambos en Cangas, pudiera regresar con ella a Tenerife. La menor, de 13 años de edad, se encuentra desde el día 15 de octubre en Tenerife, después de una entrega sigilosa de la menor en la que no tuvieron que intervenir fuerzas del orden, que haría la situación más traumática todavía. De hecho, Elena Boza comenta que su hija no tiene constancia por lo que pasó, que sabe que estuvo con su padre más tiempo de vacaciones que el habitual y que se perdió el comienzo del curso escolar en su colegio en Tenerife.

La entrega de la menor a su madre se produjo en un clima de tranquilidad gracias a la ayuda prestada por familiares del exmarido de Elena Boza, que lograron convencerlo para que dejara marchar a su hija, que estaba con él desde que el día 18 de junio la madre la envió a Cangas para cumplir el régimen de visitas establecido en su divorcio. El día 1 de septiembre, la joven debía de estar ya de regreso con su madre en Tenerife, pero su padres se resistía a entregarla. El exmarido alegó ante el juez que su hija no quería regresar con la madre. De hecho, el padre intentó matricularla en un instituto de Cangas.

Elena Boza afirma que la intervención de una sobrina de su exmarido fue fundamental para que la niña saliera de la vivienda de la calle Oriente de Cangas, donde residía con su padre. La madre asegura que la menor trata de recuperar la normalidad, así como los días que perdió de curso escolar. Comenta que la encontró un poco más delgada y pálida, debido, tal vez, al mucho tiempo que estuvo metida en casa porque su padre no quería que la madre la viera. Hay que recordar que Elena Boza se desplazó de Tenerife a Cangas de O Morrazo el día 29 de septiembre, tras la resistencia de su exmarido a entregar a la menor, algo que debía haber ocurrido el día 1 de septiembre.

Elena Boza se alegra de que la entrega a su hija se hiciera de esta forma, sin ruido, para evitar que la menor tuviera que vivir una situación traumática, con la intervención de las fuerzas del orden. Pero eso no quita que ella vaya a continuar adelante con su denuncia. Su abogado, entre otras medidas, solicitó, en su momento, que se proceda a la apertura del procedimiento penal por un posible de desobediencia por parte del exmarido. También tenía la intención de denunciar que su marido no le pagaba la pensión y también recuperar el dinero que le había costado pagar los hoteles en los que se tuvo que hospedar mientras estuvo en Cangas. Ahora mismo, sigue de baja de su puesto de limpiadora de un centro hospitalario de Tenerife debido, precisamente, a las circunstancias que rodearon la situación de su hija. Espera que tanto ella como su hija estén recuperadas totalmente muy pronto y que la vuelta a la normalidad sea total, de hecho no quiere hablar sobre la denuncia sobre su marido en el juzgado de Cangas. Asegura que familiares de su exmarido trataron de mediar en la situación y justificar el comportamiento del hombre en problemas de salud aparejados a su edad.

Para Elena Boza, el día 15 de octubre acabó una larga pesadilla, que espera que no se repita. De hecho, comenta que en Navidad, la menor volverá a Cangas, como dicta el régimen de custodia establecido en la sentencia de divorcio. Ella quiere cumplir con la ley y espera que su exmarido también lo haga y no vuelva a provocar este desasosiego.