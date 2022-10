Aurora Prieto y María González, en la candidatura de primarias de EU por Cangas

La Coordinadora Nacional de Esquerda Unida (EU) ratificó la candidatura de primarias presentada por Cangas, y que encabeza la actual edil de Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE), Aurora Prieto. María José González, coordinadora de esta formación política en O Morrazo, ocupa el puesto número dos. El hecho de que solo se presentaran candidaturas, además de en Cangas, en A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol, Boiro, Lugo, Vigo y Ponteareas, dice mucho de la intención de esta fuerza política de presentarse en Cangas, aunque no se sabe todavía (es muy temprano) si lo hará en coalición o en solitario.

Es difícil ver a EU presentarse a unas elecciones municipales en solitario, pero también es inimaginable ver a EU como aliada de la formación ACEs, de la que, no hay que olvidarlo, Aurora Prieto figuraba como tesorera en el acta de fundacional, donde Xurxo Xoán González aparecía como presidente y como secretaria Lucía Carballo, esta última también miembro de Esquerda Unida, que se quedó sin concejalía en la pugna de esta formación con la corriente de Mariano Abalo, tras la muerte de Xosé Manuel Pazos. Al final, logró imponerse la corriente de Abalo y el puesto de edil que dejaba vacante la muerte de Xosé Manuel Pazos recayó en Adrián Pena.

No consta, por lo menos no se hizo públicamente, que Aurora Prieto y Lucía Carballo renunciaran a sus puestos en este partido político de ACEs. Por otro lado, también está Podemos en Cangas, que es seguro que se presentará a las elecciones municipales, pero tampoco se sabe si en solitario o en coalición. Lo normal es que tanto EU como Podemos se arrimen a la ahora poderosa sombra de la ministra y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Su proyecto “Sumar” va encaminado en esta dirección de aglutinar a las fuerzas de izquierda. De momento (todo puede cambiar) ACEs, y sus cabezas visibles, la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas y el primer teniente de alcalde de Cangas, Mariano Abalo, no están por la labor de sumarse a ese proyecto. Abalo fue y es muy crítico con Yolanda Díaz y considera que es el momento de presentarse en solitario. La famosa comida en el Molino de Fausto marca esta tendencia y, al mismo tiempo, el claro distanciamiento con EU.

Aurora Prieto se mantiene en un gobierno al que no duda en criticar y María José González (viuda de Xosé Manuel Pazos) no concibe una nueva alianza con Mariano Abalo ni con Victoria Portas. El enfrentamiento se escenificó varias veces en este último año.