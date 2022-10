La reina del punk español llega a Cangas

Ana Curra es un icono del punk español y de la auténtica movida madrileña. Integrante de grupos como Alaska y Los Pegamoides, Seres Vacíos y, sobre todo, Parálisis Permanente este viernes llega a Cangas para celebrar el 40 aniversario de “El acto”, un disco imprescindible en la música española.

En octubre de 1982 se publicó el “El acto”, el primer y único disco de Parálisis Permanente, un álbum esencial en el punk español y de la conocida “movida”. El grupo tuvo una trayectoria efímera debido a la prematura muerte en accidente de tráfico de Eduardo Benavente, cantante, guitarrista y hasta percusionista. Pero queda Ana Curra, que era su pareja entonces y a la que muchos conocen como la reina del punk español. Después de tantos años es una especie de notario y representante de la verdadera y genuina “movida”, y no de la que ella en alguna entrevista denominó como la “light”, la que se acabó vendiendo.

Coincidiendo con ese aniversario de “El acto” la cantante y teclista volvió a los escenarios con ese disco, unos conciertos que esta semana llegan a Galicia: el viernes en Salasón ( 21.30 horas y entradas a 20 euros en anticipada y 23 en taquilla). El disco después de cuatro décadas sigue más vigente que nunca porque en sus canciones contienen algunos de los temas que nunca pasarán de moda: el sexo, la muerte y las drogas. Un álbum en el que combinaban temas propios con dos destacadas versiones: “Quiero ser tu perro” (“I wanna be your dog”, de The Stooges) y “Heroes”, de David Bowie. En su concierto en Cangas tampoco faltarán algunas de sus canciones más recientes y de otros de los grupos de los que formó parte, como Alaska y Los Pegamoides y Seres Vacíos.

Ana Curra es uno de los iconos del punk español y de la movida, una imagen reforzada a través de su relación y fotos con Alberto García-Alix. Pero sus orígenes musicales son otros y están en la música clásica, que siempre ha formado parte de su mundo. Nacida en El Escorial –un lugar “esotérico” como ella lo definió en alguna ocasión y del que viene su lado “oscuro y siniestro”– desde muy pequeña empezó a estudiar piano y cuando a los 17 años llegó a Madrid ya tenía siete años de estudios en el conservatorio. De hecho a lo largo de toda su trayectoria ha combinado sus proyectos artísticos y musicales con su plaza de profesora de piano en el Conservatorio de El Escorial. Y lo de ser una virtuosa en el piano también tenía sus peros en la movida y el punk. Un estilo donde la clave es la sencillez y lo simple, lo que para Ana Curra fue una especie de viaje a la inversa.