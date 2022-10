A Mª Elena Núñez Caíño

Falar das persoas que se fan querer polos que a coñecen é doado, pero penso que tamén necesario. Sobre todo se vai tinxida, entre outros, de valores sociais de amor e respecto á beleza do patrimonio. Vouno facer de alguén que encarnaba todo iso, Mª Elena Núñez Caíño, nai de familia que a vida (outros dirían que a morte) a segou aínda nova.

A obxectividade do relato coincide coa subxectividade coa que quero poñela en valor. Poucas persoas podería sinalar que coñezan tanto, e tan ben, o patrimonio local. Non só o visitaba e se informaba sobre el, senón que tamén o divulgaba, nas redes sociais e entre os coñecidos, e tamén, se era o caso, o criticaba e denunciaba para mellorar a súa situación de desfeita ou abandono.

Como é lóxico en persoas con esa sensibilidade polo patrimonial, o local quedáballe pequeno, e as súas aventuras de busca abranguían calquera ámbito da Península Ibérica.

Non era raro recibir whatsapps con preguntas: “¿Conoces esto? ¿Qué me puedes decir de…? ¿Sabes dónde está? ¿Por dónde se va?” E, moitas veces, acompañado de fotografías e suxestións para animar a visitar o lugar, igrexa, fonte, paraxe que se tratara.

Dende o punto de vista persoal, tamén perdo unha cómplice do coñecemento do patrimonio que me inquiría moitas cousas pero que me aportaba máis do que ela puidera imaxinar. As veces a información que aportaba era inestimable e, a priori, difícil de atopar: “Vas a la casa de... y te dejarán la llave ...ya que sino cuando llegues no podrás verlo porque está cerrado...” ou “Vete el domingo a las 13 h. (porque tiene varias parroquias) que está el cura diciendo misa y te facilitará...” etc.

Como din os versos da poeta Miriam Ferradáns: “Lembra: O que non se pronuncia non existe...” Por iso, María Elena Núñez Caíño! “Eu pronuncio o teu nome de fume de pedra” coa esperanza de que ese sorriso que ti levabas sempre nos beizos para con todos, perduren na memoria da túa lembranza custodiada polo teu esposo José Manuel, teu fillo Mateo, e toda a familia e amigos.

Descanse en paz.

*Mestre e investigador de Bueu