El Concello reconoce que los garajes de Noria 4 se inundan por una filtración del saneamiento

La enésima inundación que sufren los garajes del edificio número 4 de la Calle Noria, con este problema desde hace tres años, agotó la paciencia de los vecinos. Las 78 familias entre residentes y responsables de los bajos amenazaron esta semana con emprender protestas ante el Concello si no se les ofrece una solución inmediata. El domingo se registró la segunda inundación en lo que va de mes y desde entonces los propietarios, además de no poder utilizar el garaje, sufren la paralización de los ascensores, lo que ocasiona graves dificultades para salir de su vivienda a las personas con problemas de movilidad. Ante el malestar generado el concejal, Mariano Abalo, reconoció ayer que la filtración de aguas procede, casi con toda seguridad, de la red de saneamiento. Y es que incluye aguas procedentes de la lluvia y fecales, que se filtran cada vez que llueve.

Abalo se reunió ayer con la empresa concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas. Asegura que esta entidad se citará con representantes de la comunidad de vecinos y de la gestoría administradora. Promete que la UTE volverá a analizar las canalizaciones hasta encontrar la avería o rotura por la que se filtra el agua. Y es que la semana pasada llegaron a cortar la calle Noria para introducir por las tuberías un robot con una cámara, pero el proceso no ayudó a descubrir el punto de fuga del agua. “Desde la UTE reconocen que el hecho de no haber detectado la filtración no significa que esta no se produzca”, concluye el concejal.

Los vecinos del inmueble mantienen que el paso del río Bouzós no tiene nada que ver con las inundaciones, pues en estos momentos el curso fluvial discurre con muy poco caudal. Atribuyen el problema a la última reforma de la calle con renovación de las aceras, pues hasta entonces y durante casi tres décadas no habían registrado filtraciones de este tipo.

Las motobombas instaladas en los garajes funcionan correctamente y aún así no se consigue achicar el agua debido a que sigue entrando. Hasta en dos ocasiones esta semana acudieron al lugar los Bombeiros do Morrazo para tratar de vaciar el sótano de agua, pero con las intensas lluvias el trabajo fue en vano. A estos problemas las familias suman el coste de la electricidad que implica el uso de las bombas con cada inundación.