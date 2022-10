Centro de salud de Moaña, Museo Massó y puertos centran los 8 millones de la Xunta para la comarca

El Consello de la Xunta de Galicia aprobó el martes unos presupuestos récord para el año 2023, con un gasto por encima de los 12.600 millones de euros. El detalle de esas cuentas se conoció ayer y a la comarca de O Morrazo le corresponderán el próximo año inversiones por cerca de 8 millones de euros. La partida más importante es la que se destina a la construcción del nuevo centro de salud de Moaña, con casi 5,9 millones de euros.

A continuación le sigue la ampliación del Museo Massó de Bueu, que se acerca a 1 millón de euros; el ente público Portos de Galicia repartirá casi 600.000 euros entre los puertos de Domaio, Moaña, Cangas, Aldán y Bueu; y finalmente 500.000 euros de la Consellería de Infraestruturas para la mejora de los viales de la comarca. Los proyectos de Portos de Galicia son en su mayoría actuaciones plurianuales, con más gasto comprometido para las próximas anualidades.

La gran obra prevista para el año 2023 en O Morrazo es el nuevo centro de salud de Moaña y así también se reconoce en el proyecto de presupuestos autonómicos. “En lo que tiene que ver con la atención primaria [en el área de Vigo] las dos principales inversiones son las relacionadas con la conclusión de la obra de ampliación del centro de salud de Porriño y con el inicio de las obras recientemente licitadas del nuevo centro de salud de Moaña”, recoge literalmente el texto. Para este centro de salud, ya licitado, la Xunta reserva 5.923.852 euros, lo que supone la mayor parte de la inversión prevista para pagar totalmente la dotación sanitaria, pues su coste íntegro se estima en 9,3 millones de euros. Si se cumplen con todos los plazos y teniendo en cuenta que la Xunta ya cuenta con la licencia de obra municipal, en escasos meses podrían comenzar los trabajos sobre el terreno. Tras un año y medio de trabajos este centro de salud podría abrir sus puertas.

Esta actuación en Moaña se integra dentro de la partida de 11,9 millones de euros del Plan de Atención Primaria con cargo a los fondos europeos Feder. La demanda del centro de salud en esta villa se extiende desde hace décadas. El inmueble en los terrenos de Sisalde urbanizados y cedidos por el Concello contará con más de 3.500 metros cuadrados de superficie útil divididos en cuatro plantas.

Puertos de Cangas y Aldán

En Cangas las principales inversiones llegarán a través de Portos de Galicia, que tiene proyectos programados en los puertos de Cangas y Aldán. Esta vez parece que podría ser la definitiva con la demandada obra para la remodelación de la lonja de la Cofradía de Aldán-O Hío y la construcción de los nuevos departamentos. En los presupuestos para 2023 figura una partida inicial de 200.000 euros, pero el coste total del proyecto se fija en 1 millón de euros. El grueso del gasto se realizará en 2024, con los 800.000 euros restantes. Este proyecto, junto al abrigo del puerto, es una de las reivindicaciones más insistentes del sector pesquero de la ría de Aldán.

En el caso del puerto cangués hay dos actuaciones previstas. La primera es la ampliación de los pantalanes del servicio de transporte de ría, una obra que incluirá la colocación de un nuevo pantalán con tres líneas de atraque reservadas para los barcos que cubren el servicio de temporada entre Cangas y el Parque Nacional Illas Atlánticas. El presupuesto estimado por la Xunta de Galicia es de 542.000 euros y a esta primera anualidad se destinarán 142.600 euros. Precisamente estos días la empresa adjudicataria de los trabajos comenzó a desplazar el material necesario, como la pontona de trabajo, que se pueden ver en la dársena de la lonja.

En el ámbito portuario de Cangas destaca además la ampliación de los departamentos de las rederas, con un presupuesto calculado en 700.000 euros. La inversión se realizará en dos ejercicios: 15.000 euros en 2023 y el resto en el año 2024. Entre las ausencias en los presupuestos de la Xunta están las inversiones en saneamiento, como la del río Orxas en Aldán, que demandan desde el Concello, a una partida para la renovación de servicios y urbanización de los principales accesos al centro urbano, en particular de la Avenida de Ourense, que sufre múltiples hundimientos en la calzada y el gobierno local pretende acometer de manera conjunta.

Abrigo y amarres en los muelles moañeses

En Moaña las inversiones de Portos de Galicia pretenden resolver los problemas de falta de espacio para amarre y falta de abrigo que padece el sector mejillonero. Así, los 15.988 euros reservados para el muelle de Domaio se destinan a redactar el proyecto de un dique de abrigo. La ejecución total de la obra, que se debe acometer a partir de 2024, se estima en 1,5 millones de euros. Los bateeiros que amarran en este puerto llevan años quejándose de los golpes que el oleaje y el viento provocan en sus barcos por la falta de refugio. Es habitual, en los días de fuertes temporales, que todos los balandros se trasladen al muelle de San Adrián, en Vilaboa, para evitar los daños materiales.

En el puerto de A Mosqueira, en el centro de Moaña, la Xunta invertirá 8.000 euros para el proyecto de un pantalán interior en forma de “T” que permita ganar amarres para los balandros, que ahora deben abarloar en varias filas retrasando las jornadas de trabajo. Es necesario un dragado previo y Portos de Galicia está pendiente de encontrar un punto de vertidos autorizado para trasladar los sedimentos del fondo. La obra total del futuro pantalán ascenderá a 1 millón de euros y se pagará en tres anualidades.

Prioridades en Bueu: la ampliación del Museo Massó y obras en el puerto

Las inversiones de Portos de Galicia abarcan también el puerto de Bueu. Se espera que en las próximas semanas pueda arrancar la mejora de la accesibilidad y seguridad peatonal desde la Avenida de Montero Ríos hasta el embarque hacia la isla de Ons. En los presupuestos de 2023 figura una obra que debería ejecutarse también de manera inminente: la ampliación de la nave de rederas. Hace unos días este proceso de contratación, con un coste de 123.000 euros, fue declarado desierto después de que la única empresa que se presentó al proceso de licitación retirase la oferta. Desde Portos de Galicia avanzaban que se estudiarían las posibles alternativas y finalmente se incluye un gasto total de 86.000 euros: 66.000 euros en 2023 y los 20.000 euros restantes en 2024.

El esfuerzo inversor de la Xunta de Galicia en Bueu se centrará en el área de cultura. La Consellería de Cultura licitó ya el contrato para la redacción del proyecto de ampliación del Museo Massó y para 2023 hay consignados 996.800 euros para la ejecución de los trabajos. Esta intervención se enmarca dentro de un programa de “Protección e promoción do patrimonio histórico, artístico e cultural” y cuenta con financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea (UE). Para 2023 esta también prevista la segunda anualidad del convenio entre la Consellería de Cultura y el Concello de Bueu para la sala arqueológica del “Bueu Romano”, aunque no cuenta con una partida específica.

Tampoco figura nominalmente, pero desde el Concello de Bueu esperan que en 2023 se pueda licitar el proyecto para la renovación de servicios en la céntrica calle Pazos Fontenla, con un coste de 1,2 millones de euros que asumiría Augas de Galicia, que depende de la Consellería de Infraestruturas.

Infraestruturas mejorará los viales interiores

Esta consellería también tiene reservados 500.000 euros a través de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) para distintas obras de mejora de la movilidad en las carreteras de la comarca de O Morrazo. Se trata de actuaciones comprometidas para adecuar los viales secundarios después de la conversión del Corredor de O Morrazo en autovía. Se trata de la primera anualidad de un programa que continuará los años 2024, 2025 y 2026 con 1 millón de euros en cada ejercicio. Así, el gasto total ascendería a 3,5 millones de euros.