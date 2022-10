Las 78 familias de Noria 4 llevan tres años de inundaciones y amenazan con movilizarse

Las 78 familias y negocios que residen en el edificio número 4 de la canguesa Calle Noria han decidido que no aguantarán más los continuos vertidos de aguas fecales que desde hace tres años inundan sus garajes, inutilizan los ascensores y que desde el fin de semana tienen anegados los bajos del inmueble con una capa de 30 centímetros de agua. El edificio, con una orden de derribo judicial, no había sufrido estas filtraciones constantes durante casi tres décadas, hasta que hace tres años cada episodio de lluvia, incluso de forma suave como a comienzos de este octubre, anega los garajes y deja sin ascensor a los residentes, que tienen serias dificultades para bajar a la calle en el caso de presentar problemas de movilidad o tener que utilizar carritos de bebés.

Tras la enésima inundación de este fin de semana los vecinos anunciaron que si el Concello y la empresa concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas, no resuelven las filtraciones de inmediato, emprenderán acciones de protesta en la vía pública para hacer patente su indefensión.

Atribuyen los problemas que llevan tres años sufriendo a las obras de reforma de la propia Calle Noria, que incluyeron una sustitución de las aceras. “Es evidente que tuvieron que romper alguna tubería”, lamentan. Desde entonces los garajes se inundan “y la propia UTE reconoció la presencia de fecales”. Desvinculan por completo las filtraciones al paso del río Bouzós “porque en estos momentos apenas tiene agua en su cauce”. La comunidad de propietarios tiene presentada desde hace tiempo una denuncia contra la empresa del ciclo del agua por esta situación.

Tanto el lunes como el martes por la noche los Bombeiros do Morrazo trataron de achicar el agua bombeándola hacia el alcantarillado. Sin embargo, las lluvias de estos día de temporales hicieron que el trabajo fuese en vano. La semana pasada la UTE Gestión Cangas volvió a cortar la calle Noria e introdujo una cámara por la red de saneamiento para tratar de identificar fugas o roturas, “pero una vez más nos dicen que no detectan filtraciones, aunque antes de las obras no sufríamos este problema”, se quejan los vecinos que alertan de las repercusiones, incluso, en materia de salubridad, además de los daños causados a vehículos particulares en el garaje y a los cimientos del propio inmueble.

La concesionaria abrió en varias ocasiones la calzada para analizar lo que ocurría sin que se resolviese el problema. Los vecinos aseguran que en la zona la red de saneamiento sigue usando tuberías antiguas de fibrocemento. Alertan también del coste económico que supone tanto el pago de la comunidad de vecinos para bombear el agua como la disparada factura de la luz derivada de estos trabajos.