La Subdelegación traslada a la Xunta la responsabilidad de abrir un puesto de la Guardia Civil en Bueu

La Subdelegación del Gobierno considera que la apertura de un puesto de la Guardia Civil en Bueu “está más cerca” y así se lo trasladó ayer al alcalde de Bueu en una reunión celebrada en Pontevedra. Ahora la pelota está en el tejado de la Xunta de Galicia, que debe aceptar devolver a la Seguridad Social el bajo que ocupaba la antigua cafetería de la Casa do Mar de Bueu.

Este espacio está vacío y sin uso desde que la Xunta de Galicia obligó a cerrar la cafetería y tanto desde el Concello de Bueu como la Subdelegación del Gobierno lo ven como un lugar idóneo para la apertura de un puesto permanente de la Guardia Civil. La Seguridad Social sigue siendo la propietaria de todo el edificio, aunque está cedido a la administración autonómica.

La subdelegada gubernativa, Maica Larriba, explicó ayer al regidor de Bueu, Félix Juncal, que el principal escollo en principio ha desaparecido. Hasta la fecha, la Seguridad Social reclamaba la retrocesión o devolución de todo el inmueble para autorizar nuevos usos, un requisito que ya no se contempla. “Hasta ahora no aceptaba una retrocesión parcial, pero conseguimos su aprobación en este sentido”, afirma Larriba. Con este visto bueno de la Seguridad Social la apertura del puesto de la Guardia Civil en Bueu estaría más cerca “siempre que la Xunta acuerde devolver el local que tiene en desuso y desbloquear una situación pendiente durante más de una década”, insisten desde la Subdelegación del Gobierno.

En la reunión de ayer también participaron el coronel jefe de la Guardia Civil en Pontevedra, Simón Venzal, y el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en la provincia, Juan Agustín Herrera. La Subdelegación del Gobierno, Concello de Bueu y Guardia Civil ya alcanzaron un acuerdo en abril del año pasado para que el puesto permanente se pudiese abrir en estas dependencias de la Casa do Mar, que están vacías y sin ningún tipo de uso desde hace años. No obstante, durante estos meses las gestiones no acabaron de fructificar y desde la Xunta de Galicia aseguraban que el Instituto Social de la Marina (ISM) debía ceder la titularidad de las instalaciones para poder autorizar el regreso de la Guardia Civil a Bueu.

El antiguo cuartel del instituto armado se encontraba en la calle Pazos Fontenla, frente a la fábrica de Massó, y cerró definitivamente en 1984 debido a su mal estado de conservación.