De poste a poste para reforzar el tendido eléctrico.

Lleva varias semanas un poste de hormigón “descansando” sobre la arboleda que lo sustenta en el entorno del colegio A Rúa, el vecindario pidiendo que se tomen medidas para evitar riesgos y el Concello derivando la responsabilidad a la empresa, que de momento ha reforzado el tendido con otro poste, este de madera.

Apenas el otoño se anuncia y ya se va la luz

Debe ser que el sistema eléctrico se rige más por el calendario que por la meteorología, porque el sábado no hacía un tiempo tan invernal como para que se fuera la luz y el servicio se ausentara durante varias horas. Que se lo diga el vecindario de varios lugares de la parroquia de O Hío, donde pasaron parte de la tarde a oscuras por no se sabe qué causas. Algunos ya durmieron temblando ante la posibilidad de que el domingo se repitiera el apagón, en horas del doble partido de fútbol, el del Celta con la Real Sociedad y el del Madrid-Barça. No fue el caso, aunque a buen seguro que a celestes y culés no les habría importado dejarlos para otro día, en vista de los resultados...

Otro árbol más caído en San Cosme

Pues algo parecido pasa con los árboles de San Cosme, que se caen al primer soplido otoñal, como pasó ayer a mediodía, sin que el dios Eolo estuviera aún enfurecido. Allá fueron los “chicos y chicas para todo”, los del Grupo Municipal de Emerxencias-Protección Civil, que sacaron la motosierra y dejaron el vial despejado sin más incidencia. Eso sí, también ellos y ellas se fueron a la cama en vilo, porque los partes anunciaban una noche movida.