La ruleta de la campaña de Fecimo reparte los primeros en Bueu y hoy lo hace en Cangas

La Federación de comerciantes do Morrazo (Fecimo) celebró ayer en Bueu la primera de las ruletas de la campaña “Date unha volta polo comercio do Morrazo”, cofinanciada por la Xunta, para premiar la fidelización de los clientes. La campaña juega con la idea de visitar el comercio local dando una vuelta por el mismo y asociándose al sistema de asignación de premios que consistirá en esta ruleta comercial en donde el cliente por cada tirada podrá ganar o no, alguno de los premios de la campaña.Los establecimientos reparten pegatinas entre los clientes para participar en esta ruleta, se abrió el pasado día 3 y concluye este sábado 22. Los clientes obtienen una pegatina por cada compra o servicio mayor de 10 euros en cualquiera de los establecimientos de “Comercio do Morrazo”. Se trata de pegatinas numeradas con las que los clientes cubren un cartón que le da el pase a tirar en esa ruleta.

La primera ruleta de la campaña estuvo colocada ayer en la Praza do Concello de Bueu, de 16:30 a 20:30, en donde se repartieron los primeros premios de Fecimo. Hoy estará en Cangas, con el mismo horario, de tarde entre Eugenio Sequeiros y Praza da Constitución y el miércoles en Moaña, en el paseo marítimo, junto a la plaza de abastos. Jueves, viernes y sábado volverá a los concellos aunque en horario de mañana, de 10:00 a 14:00 (jueves en Cangas, viernes en Moaña y sábado en Bueu).