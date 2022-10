La misa de Difuntos reaviva la guerra del párroco con las cofradías al dejar fuera al Cristo Resucitado

La polémica vivida la pasada Semana Santa en Cangas entre el párroco, Severo Lobato, y las cofradías religiosas que salieron en procesión en contra de su criterio y después de dos años sin hacerlo por la pandemia del COVID, no está, ni mucho menos, olvidada. La organización de las misas para el Día de Difuntos, el próximo 2 de noviembre, ha vuelto a destapar la tensión de las relaciones del párroco con las cofradías, sobre todo con aquellas que no siguieron sus directrices, como es el caso del Cristo Resucitado. Miembros de esta última cofradía acudieron a la iglesia a preguntar si estaba incluida en las misas de Difuntos, y lo que les dijeron es que no. El párroco oficia la misa solemne de Difuntos el día 2, a las 10:15 horas; y es habitual que al día siguiente oficie otra por la cofradía de la Misericordia y el primer sábado de noviembre por la del Cristo Resucitado.

Fuentes cercanas a esta cofradía, que con ocho años de antigüedad es la más benjamina de las cinco existentes en Cangas, atribuyen la situación al enfrentamiento del cura con la cofradía y con las otras que no le siguieron en Semana Santa cuando decidió que tampoco iban a salir las procesiones debido a que seguían existiendo contagios de COVID. Esa decisión, sobre todo por el hecho de que sí mantenía los actos dentro de la iglesia, provocó un cisma entre las cofradías partidarias de salir y las que no -finalmente salieron cuatro de las cinco- y una campaña para reclamar la Semana Santa en la calle por parte del Concello y del comercio, con cartelería en las fachadas a favor de las procesiones. Las cofradías temían en la negativa del párroco a sacar las imágenes a la calle, el principio del fin de una tradición popular que se quiere seguir manteniendo viva en Cangas y por la que la Coordinador de Semana Santa ha trabajado mucho desde hace años. Consideran que el párroco no defiende la Semana Santa en la calle porque la considera más fiesta que un acto religioso. El Concello, a través de la concejala Aurora Prieto, entró en esa “guerra” para defender la salida de las procesiones porque suponía, como edil de Cultura y Turismo, que no hacerlo era un quebranto cultural, social y también eonómico para la villa.

La Semana Santa se celebró descafeinada al faltar los pasos de la Cofradía de la Misericordia - la que tiene más imágenes- que optó por no salir. La celebración se cerró con gritos contra el párroco en la última de las procesiones. Severo Lobato no dejó a la cofradía del Cristo Resucitado sacar de la excolegiata en procesión a la imagen de la Virgen del Rosario, lo que agrandó esa “guerra” que sigue enquistada. La cofradía ya ha encargado dos imágenes en Lugo, del Cristo de la Caña y de la Virgen del Rosario, para realizar un paso nuevo en la noche de Jueves Santo y garantizar que habrá procesión en la próxima Semana Santa “quiera el párroco o no”. En la pasada Semana Santa y al negarle Severo Lobato sacar en procesión a la Virgen del Rosario de la excolegiata, sacaron solo la Cruz y el Cristo Resucitado y le pidieron la imagen de la Virgen a la Hermandad de los Dolores cambiando la vestimenta de negro a blanco.

Cuando estalló la polémica intervino el Arzobispado de Santiago que dio libertad a las cofradías para salir en procesión y quedó en que el secretario de la “curia” compostelana les iba a convocar a una reunión por la que, aseguran, siguen esperando y que confìan en que se produzca entre este mes y noviembre. De no haberla, “se rompe todo”, aseguran fuentes consultadas. Parece ser que el párroco también dejó sentir su malestar a la Hermandad de los Dolores y la Soledad no oficiando la misa de la festividad del 15 de septiembre, que ofició el párroco de Bueu. La versión oficial en este sentido fue que tenía otra ocupación y le pidió a José López que lo hiciera.

Sheila Lorenzo se perfila como sustituta de Gil

La polémica se ha reavivado en medio del proceso de renovación de directivas en las cofradías de la Misericordia y de los Dolores. Sus presidentes Carlos Hermelo y Manuel Gil, respectivamente, renunciaron a seguir, tras más de 22 años en el cargo, alegando motivos de edad, ya que superan los 80 años. En la asamblea de la Misericordia, uno de los presentes junto a su madre mostraron interés por tomar las riendas y pidió un tiempo para presentar toda la lista.

Ya está cerrada con 11 nombres, pero la cofradía no la desvela mientras el párroco y el Arzobispado no den su visto bueno. Hay temor a que la tumben si ven a personas en las que no creen. En el caso de los Dolores, Manuel Gil, presidente a su vez de la Coordinadora de Semana Santa en la que seguirá al frente, asegura que los estatutos dan autonomía a la cofradía para elegir sus juntas. Este pasado sábado y domingo,de 20:00 a 21:00, se abrió el plazo para presentar candidaturas. Pero la cofradía tampoco las desvela hasta la asamblea del día 23, una vez se validen y pasen las alegaciones. Fuentes consultadas apuntan a la secretaria actual, Sheila Lorenzo, como una de las candidatas.