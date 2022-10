Hasta la Justicia va perdiendo letras en Cangas.

Cada vez quedan menos letras de esas que indican que nos encontramos en los juzgados de Cangas. Ignoramos si las que faltan están a buen recaudo o ya está destinadas a otros menesteres. Y había que limpiar un poco la pared ¡Caramba!

La aritmética de la política en Cangas

En política es conveniente saber de aritmética. La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, se queja ahora una y otra vez de que la oposición no le ayuda a sacar los presupuestos adelante o las modificaciones de crédito necesarias para realizar reparaciones. Pero no tuvo en cuenta ese problema cuando decidió despachar de golpe y plumazo al PSOE del gobierno. No pensó más que atender a aquellos que alardeaban de ecologismo y que pensaban que era el momento de pasar factura al portavoz socialista Eugenio González. Cerró los ojos y solo atendió a esas peticiones sin importarle lo que podía pasar, que es lo que está pasando. ¿Y dónde están ahora los que se llevaban las manos por lo ocurrido en Rodeira, que sí que está mal, pero como los vertidos de Aldán o la playa de Vilariño. Los que protestaron por aquello no alzan su voz contra esto. Querer gobernar con 3 (el cuarto está ausente) trae estas consecuencias.

Por la noche todos los gatos son pardos

Por la noche todos los gatos son pardos. Pero podría jurar que ayer vi en un mismo coche a destacados miembros del PP y PSOE de Cangas. No sabemos si había conspiración. Lo cierto es que no se escondían.