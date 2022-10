El gobierno lleva a pleno el pago de la deuda con UTE Gestión que alcanza los 626.799 euros

El gobierno local llevará a pleno una modificación de crédito de 626.799,16 euros para hacer frente a la ejecución de la sentencia que obliga al Concello de Cangas a pagar la mencionada cantidad a la concesionaria del agua, la UTE Gestión Cangas. Según manifestaba ayer el concejal de Facenda Mariano Abalo (ACE), con este pago quedaría satisfecha la deuda contraída entre los años 2015 y 2018, por el incumplir las tarifas que se habían fijado por contrato.

Hay que recordar que en el año 2015, tras la aprobación de las tarifas que se estipulaban en el contrato que unía a las partes, la población salió a la calle para protestar la importante subida de los precios del agua. Fue entonces cuando el gobierno que presidía por aquel entonces José Enrique Sotelo (PP) decidió llevar a pleno una propuesta para que se aplicarán las tarifas del año anterior, propuesta que fue secundada por todos los grupos políticos de aquella corporación municipal. Después de idas y venidas a los juzgados, el Concello por fin tiene que hacer frente a una cantidad que desajusta el ya de por sí desajustado presupuesto municipal de Cangas, que no es otro que el del 2021 ya prorrogado.

El gobierno local de ACE también lleva a pleno la aprobación del proyecto para la reforma de la piscina municipal “A Balea” de Cangas. Se trata de un proyecto que asciende con el IVA correspondiente a 429.000 euros. La propuesta llega de la mano, también, de Mariano Abalo. En la junta de portavoces, precisamente el primer teniente de alcalde convocó a la oposición a una reunión, el jueves, a las 19 horas, para llegar a un consenso sobre el proyecto y también sobre su financiación. Pero el PP guarda una carta sobre la mesa. Ve con asombro como el gobierno local necesita del apoyo del pleno para aprobar el proyecto de la piscina y, sin embargo, consideró suficiente la junta de gobierno para aprobar los proyectos del Plan Concellos.

Precisamente, el PP presenta al pleno una moción sobre el Plan Concellos con la idea de que la secretaria pueda hacer el informe sobre competencia para aprobar los proyectos del Plan Concellos que se negó a realizar. Puso como argumento que al no ser un asunto que llegó al pleno no podía informar. Parece que ahora no le va a quedar más remedio que hacerlo.