Efectivos de los Bombeiros do Morrazo y de la Policía Local de Moaña acudieron durante la tarde de ayer a un edificio de la calle José Costa Alonso para rescatar a un perro que había caído por la ventana de un cuarto piso hacia un patio de luces. Los equipos de emergencias tuvieron que descolgarse desde el segundo piso, al no econtrarse en casa ningún residente de la planta baja. La mascota sufrió daños en una pata pero no corre peligro.