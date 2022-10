Los vecinos de Moaña cumplieron su 45 domingo consecutivo de concentraciones ante la Casa do Mar para reclamar el regreso de las urgencias, que se cubran todas plazas vacantes médicas y el refuerzo de las ambulancias y el próximo domingo volverán, aunque en horario de tarde, a las 18:00 horas, para no interferir en la participación de la Marcha Solidaria de Adicam “Fina Acuña”, que se celebra por la mañana. Así lo expuso la alcaldesa y presidenta de la Mesa Local da Sanidade, Leticia Santos, que insistió en que estaban ahí por una reivindicación justa, que está convencida de que se va a conseguir el objetivo, y recordó la necesidad de reponer los médicos y médicas del turno de tarde que faltan desde hace casi un año.

Santos intervino después del portavoz de la Plataforma de la Sanidad Pública, Gabriel Ferral, que criticó la falta de compromisos del Sergas que había dicho que los médicos que faltaban estarían a finales de septiembre o mediados de octubre, “pero las cosas no van como debían” y respecto a las urgencias , “de mal en peor ya que no hay información de que se vaya a ejecutar una reforma en la Casa do Mar”, por lo que pidió seguir peleando. La alcaldesa reconoció que la gerencia se comprometió a dar noticias en octubre, aún se está a mediados, “pero esperamos tener noticias porque no nos confirmaron ninguna cuestión pendiente”. Sí salió, dijo, el concurso de médicos en el que alguna plaza no se cubrió y están esperando a tenerlas todas cubiertas, como le señaló el gerente, del que sigue esperando una llamada para ver cómo está el regreso de las urgencias: “Quiero creer que están trabajando en ello y no nos hagan perder el tiempo”.