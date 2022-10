Lo que se encuentra en la basura de la playa de San Cibrán.

Hay detectives de la basura, que nos hacen un perfil completo de las personas solo con ver su basura. Los bañistas sospechosos de aquí son fumadores de picadura y utilizan guantes de látex.

A Yolanda Díaz se les espera en Cangas

A Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, se le espera en Cangas. Hay un grupo que desea que presente su proyecto en esta plaza, antes tan cotizada y que con el tiempo va perdiendo el esplendor político de antaño, debido a las difíciles gobernanzas de unos y de otros. Ayer nos volvieron a recordar que haría bien Yolanda Díaz de pisar más por donde pisaron los suyos durante muchos años y que la llevaron a estar donde está. Ya no acudió al homenaje político a Xosé Manuel Pazos. Y no valen excusas. A veces hay que priorizar la base y no la cúspide.

Ana Pontón no aparece por Cangas, sí por Moaña y Bueu

También, en Cangas, se reclama la presencia de Ana Pontón. Los representantes oficiales del BNG no lo dicen abiertamente, pero está claro que no hay el mismo trato para con este municipio que para con Moaña y Bueu, donde se gobierna. Lo lógico sería que se tendiera a apoyar allí donde hay más dificultades, pero no. Gusta rebozarse más en el éxito que buscar las culpas de los fracasos. Ana Pontón, la portavoz nacional del BNG, que pretende ganar las elecciones a Alfonso Rueda y refrendar el sorpaso al PSOE, no encuentra día ni hora para echar una mano en Cangas, donde se le necesita.