Bueu reparte 80.000 euros de las ayudas de 2020 y 2021 entre 12 clubes deportivos

El Concello de Bueu repartirá en las próximas semanas los 80.000 euros correspondientes a las subvenciones a clubes deportivos de las anualidades 2020 y 2021. Lo hará entre un total de 12 entidades después de que la comisión evaluadora haya emitido un informe en el que el principal beneficiario será el Bueu Atlético, al haber conseguido la máxima puntuación. El club de balonmano recibirá 7.870 euros del ejercicio 2020 y 6.842 del de 2021, a los que hay que sumar otros 3.571 y 3.125, respectivamente, en conceptos de gastos de desplazamiento a competiciones de ámbito estatal.

El importe de las ayudas municipales es de 35.000 euros por anualidad, más otros 5.000 para sufragar desplazamientos. Para la anualidad 2020 (podía concurrirse como temporada 2019-2020 o bien como año natural 2020) se recibieron diez solicitudes, que fueron valoradas según los criterios establecidos en las bases, donde se puntuaba el número de equipos y el número de licencias, tanto de deportistas como de entrenadores. El Bueu Atlético, con 13 equipos, 143 deportistas y 7 técnicos, encabeza el listado con 7.870 euros de ayuda, seguido del Club do Mar Bueu con 5.155 euros y del Club Deportivo Bueu con 5.021. El resto de beneficiarios en esta anualidad fueron la ADFS Bueu (4.241 euros), Club SSIU (4.145), Cultural Deportiva Beluso (3.202), Clube de Xadrez (1.828), Club de Loita do Morrazo (1.397), Escola de Fútbol Base Beluso (1.172) y Clube Corredoiras (962). En cuanto a los desplazamientos el Bueu Atlético recibirá 3.571 euros y el Clube do Mar Bueu 1.428.

En el ejercicio 2021 (o temporada 2019-2020) fueron 12 los clubes que concurrieron a estas subvenciones, con un reparto que encabezó el Bueu Atlético con 6.842 euros, seguido muy de cerca por el Club do Mar Bueu con 6.241 y con el Club Deportivo Bueu en tercera posición con 5.123 euros. A continuación aparecen la ADFS Bueu (4.327 euros), la Cultural Deportiva Beluso (3.267), Buceo Ons (2.530), Club de Loita do Morrazo (2.280), Club SSIU (1.626), Escola de Fútbol Base Beluso (1.196), Clube Corredoiras (801), Club Galaicas (385) y Clube de Xadrez (376). En cuanto a los gastos de desplazamiento el Bueu Atlético se embolsará 3.125 euros y el Club do Mar 1.875.

Está previsto que la resolución de las ayudas sea aprobaba a principios de esta semana y a continuación se notificará a las entidades beneficiarias que se abre el plazo para la presentación de la documentación que justifique los gastos subvencionables. Será entonces cuando se pueda proceder al pago de las ayudas.

Con esta actuación, unificando en una convocatoria las anualidades 2020 y 2021, el Concello de Bueu consigue ponerse al día con el pago de las subvenciones a los clubes deportivos del municipio, y piensa ya en la próxima convocatoria. La idea es sacar la principios del próximo año las bases para las ayudas de este año, ya que los solicitantes pueden optar a ellas bien por la temporada ya finalizada (2021-2022) o bien por el año natural, por lo que hay que aguardar a que finalice 2022.