La Subdelegación atribuye por error una deuda con Hacienda a un vecino y le somete a un calvario “absurdo” de recursos

Celso Vidal Rosendo vive desde hace un mes inmerso en una lucha contra las administraciones. Su caso, que lleva el sindicato CUT de Cangas, representa el grado de absurdo al que la burocracia está dispuesta a llegar para reclamar un dinero que, aún por encima, no le corresponde. Este vecino de Poio y natural de San Adrián de Cobres, recibió el día 19 de agosto de 2022 una notificación de la Agencia Tributaria. Le comunica que el 4 de noviembre del año pasado tenía que haber pagado ya 601 euros, que con el recargo la deuda alcanza 721,20 euros. También se le hace saber que se trata de una notificación de la Subdelegación del Gobierno. Celso Vidal, de profesión soldador, ignoraba que tenía cuentas pendientes de la Agencia Tributaria en Pontevedra.

No entendía nada. Así que pidió días en el trabajo y solicitó vez en la Subdelegación del Gobierno para trata de saber qué pasaba. Tuvo que esperar un tiempo largo para ser atendido. Después de presentar la documentación, le dicen en ventanilla que el número de expediente no se corresponde con él. En la Subdelegación del Gobierno le informaron de que debía de ir a la Agencia Tributaria. “Allí, sin mirar ni tan siquiera la documentación que presenté, me dijeron que me fuera a la ventanilla de sanciones a reclamar. Comenté que se trataba de un error, que no existía sanción a mi nombre”.

Pero no atendieron a razones. La contestación que obtuvo fue que la Subdelegación del Gobierno tenía que enviar un escrito a la Agencia Tributaria en Pontevedra en el que debía constar que el expediente no se correspondía con su nombre. Recoge todo y regresa a la Subdelegación del Gobierno. Ahí reconoce que ya armó un poco de jaleo, ya enfadado con la situación que estaba soportando. “Cuál es mi sorpresa que allí los funcionarios me dicen que no pueden darme nada porque no existe ningún expediente a mi nombre y le manifestaron que debía de realizar otra reclamación”. El día 2 de septiembre le llega un correo de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra en el que le comunican que él no es el infractor, sino otra persona, de la que le dan el nombre, pero le obligan a que presente un recurso para demostrar que él no es la persona que corresponde al expediente de infracción. “Me niego a hacer el recurso y a pagar. Ya no aguanto más esta situación. Me están mandando de un lado a otro. Saben que no soy yo en infractor y tengo que estar pidiendo días en el trabajo y pagando a una gestoría para solucionar un problema que ellos crearon.

Celso Vidal Rosendo quiere hacer público el problema que le está pasando a él, porque cualquier día le pasa a otro. Afirma que no puede ser que un error que la propia administración reconoce que es suyo obligue a solucionarlo a la persona que involucraron por esa equivocación, que supone debida a un funcionario.