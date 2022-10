El PP acusa al gobierno de estar en connivencia con la UTE del agua en los vertidos de Aldán

Desde la Asociación de Vecinos de Espiñeira y también desde el grupo municipal del Partido Popular se mantiene la lucha contra los vertidos del río Orxas, convencidos ambos de que es falso que todos los residuos de fecales procedan de la Casa del Mar. Los vecinos de Espiñeira, que viven en las inmediaciones de la desembocadura del río Orxas en la ría de Aldán, realizaron ayer una limpieza reivindicativa de la playa de San Cibrán. El objetivo es llamar la atención sobre la necesidad de la recuperación del río, de la limpieza de su cauce, que lleva años sin llevarse a cabo. En esta limpieza, los voluntarios pudieron comprobar que las algas que hay río arriba están llenas de heces, lo que demuestra la teoría de que no todo procede de la Casa del Mar.

Por su parte, el PP habla sobre el hecho de que el Concello de Cangas no atiende los requerimientos de Aguas de Galicia. Critica que no se hiciera absolutamente nada desde junio, cuando fueron denunciados los primeros vertidos de fecales, “no contesta a a los requerimientos ni se preocupa por los problemas denunciados. Pero los vertidos se siguen produciendo de forma continúa. La situación se volvió insostenible al final del verano y en el mes de septiembre los vecinos de Aldán alza su voz pidiendo explicaciones y, sobre todo, solución a los problemas de vertidos”. El PP está convencido de que el Concello de Cangas y la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas, actúan en connivencia. “Buscan culpables en otros menos en ellos. El Concello prefiere fiarse de las palabras de la empresa concesionaria antes que la de los vecinos. La misma empresa que no quiere reconocer que existe una falta de mantenimiento de las instalaciones en la red de saneamiento y de los bombeos. Demostrándose que tanto el Concello como la concesionaria están actuando el connivencia para eludir responsabilidades de buscar culpables. Por lo que estamos hartos de que se nos quiera vender que el gobierno quiere prescindir de la concesionaria montando teatros de que se va a rescindir el contrato cuando después se ponen de acuerdo para no tener que responder del abandono de las instalaciones y de las redes de saneamiento. Que se dejen de engañar a la gente y digan claramente que van a consentir todo lo que haga la empresa concesionaria”.