Mañá será outro día na Mangallona

A Casa-Museo A Mangallona, de Camilo Camaño, en Coiro, foi escenario dun novo acto cultural, coa presentación do libro “El Arte como pretexto”, con textos do párroco de O Hío, Emilio Alfonso Fernández Sotelo, algúns dun programa de radio que sempre tremataba “Mañana será otro día”; e ilustracións do propio Camaño. O libro está dedicado a María Núñez Jalda, pola súa entrega á Mangallona, ó seu “Templo de arte”.

“Nunha das tantas reunións, acaso menos das desexadas, con Alfonso Fernández Sotelo, sempre interesado no fenómeno creativo, tamén ocupado e preocupado polo conxunto do legado da Casa-Museo A Mangallona, expón con evidente convicción, a intención de realizar unha publicación que recolla textos varios pertencentes a unha etapa na que colaborara nun programa radiofónico, que cada sesión culminaba á media noite coa frase que daba nome ao devandito programa −Mañana será otro día−,”. Arranca así o prólogo do libro “El Arte como pretexto”, recollendo as palabras do artista e fundador da Casa-Museo A Mangallona, Camilo Camaño, que apostou de inmediato pola iniciativa de Fernández Sotelo. A intención del párroco de O Hío, capellán xubilado e doutor en Historia do Arte era que cada texto fose ilustrado coa imaxe dunha das obras de Camaño, que el elixiría, e que o produto final fose dedicado a unha das persoas que realmente se tiña entregado ao conxunto museístico de A Mangallona, María Núñez Jalda “Chola” que ten na casa-museo o seu “Templo del arte”.

Fernández Sotelo recolle no libro que diante de Camilo Camaño e de María Núñez Jalda sentíuse como Platero, o cal valoraba a amizade do seu creador Juan Ramón Jiménez, como él sinte a amizade e bo trato de estas dúas personas.

Camilo Camaño recoñece na publicación a entrega de ambos e fai memoria sobre os anos nos que cada tarde de xoves, “tanto Alfonso como Chola, se mergullaban na inmensidade dos contidos museísticos, escudriñando en cada obra, catalogando, inventariando, mimando cada bosquexo igualmente que se se tratase dunha obra definitiva, cousa que ás veces o autor non se decata diso, ademais do engadido do labor de guía que, maxistralmente en cada visita, vén realizando Chola no decorrer dos tempos do conxunto museístico, onde queda evidente a súa sensibilidade e coñecemento do fenómeno plástico e a súa implicación coa filosofía inherente á Mangallona”.

“O Arte como pretexto” recolle en casi 200 páxinas textos varios de Fernández Sotelo, baixo o título común de “Contos de cristal”, xunto a una seleción de obra artística de Camilo Camaño, de bodegóns, paisaxes, das súas series de floreiros e algún debuxo, con prólogo do propio artista e epilogo de Dori Santos sobre a importancia de “Chola” na Mangallona.

O párroco de O Hío apropiouse do título “Cuentas de cristal”, de Faustino Rey Romero. Baixo ese epigrafe presenta unha seleción de traballos de cando a literatura era a parte preferida das súas ocupacións. E baixo os subtitulos de “Mañana será otro día”, selecciona textos daquel programa de radio no que colaboraba cun comentario breve ófilo da medianoite e con ese título de “Mañana será otro día”.

Baixo o apartado de “Cintas de colores”, o párroco publica unha selección de poemas, de cando sentiu esa tentación de escribir na que recorda ó poeta cangués Bernardino Graña cando dixo: “Escribir poesia e escribir con certo artificio”. A última parte do libro a dedica á narrativa “afición que mudé despois polo coñecemento do arte e a actividade arqueolóxica”. Son dous relatos cortos dos catro que había presentado ó concurso do xornal de Vigo “El Pueblo gallego” e que foron publicados baixo pseudónimo.

Unha das “Cuentas de cristal”

A primeria destas “Cuentas de cristal” comenza así:

"La noche nos había sorprendido encerrados en la habitación... Estábamos contentos y no teníamos prisa... Nos sentíamos satisfechos de vivir...

Leyó en alto: Contrariedad sentimental. Dudas sobre un proyecto. Inspiración en todo lo que se relacione con el arte o ciencia. Promesas sin consistencia. No se deje impresionar.

Calló un rato y dijo: ―¿Tú no crees en el horóscopo? ―No ―Yo, tampoco; pero lo tengo en cuenta.

Permanecimos en silencio o pensando alguna bagatela. A veces, mi amigo reaccionaba de manera rara, difícil de explicar. Y fue como si al cerebro se le encendiera una lucecita. Parecía una perfecta tontería, pero una tontería, al fin, que le obsesionaba las veinticuatro horas del día. Si los asuntos funcionaban, lo que llaman tener éxito, era suficiente para desear que todo continuara así. Si, a pesar de las dificultades, ayudaba a soportar las inclemencias de la vida, habrá tiempo para adoptar una decisión o esperar. De este modo actuaba el cerebro del amigo. Igual transcurría una temporada pensando y repensando aquel galimatías de frases y palabras sin sentido, inquietantes frecuentemente, que se olvidaba de todo. Y, cuando lo advertía, se sorprendía de los vacíos mentales de su cerebro. Pero, ¿qué era lo más importante?... Y para demostrar seguridad y alejar las dudas que podían asomarse a su horizonte profesional, farfullaba para sí solo cualquier incoherencia.

Lo importante es trabajar bien, con sentido concreto y práctico. Y, al final de cada jornada, disfrutar de la satisfacción de acostarse cansado... Y exclamar: ¡objetivos propuestos y conseguidos!

Mi amigo se despertaba con el amanecer, o mientras amanecía, y lloviera o hiciera el sol más generoso, su cerebro funcionaba así: Este debe ser un gran día".