Jubilados de O Morrazo, en la manifestación por las pensiones en Madrid: “Nos anima a seguir”

Salida en autobús a las 2 de la madrugada desde Cangas, llegada a Madrid a las 10:00, participación en la manifestación por el centro de la capital caminando y regreso en autobús a O Morrazo por la tarde. Si a todo eso le añadimos jubilados, parece que sería un viaje imposible para una persona de más de 65 años. Pero no lo ha sido para 44 pensionistas que a esa hora de la madrugada se subieron al autobús en Cangas para participar en la manifestación que ayer se celebró en la capital del Estado, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa Pública de las Pensiones (Coespe) para reclamar la revalorización de las pensiones y la subida de salarios con el IPC. Antonio Costas, secretario de la plataforma de O Morrazo del Movimiento de Pensionistas Gallegos (Modepen), asegura que regresan “animados para seguir”.

En el autobús, fletado por la plataforma de O Morrazo, viajaron 36 pensionistas de Cangas –salvo un niño de 10 años que acudió acompañando a sus abuelos– 4 de Moaña y otros 4 de A Guardia, Tomiño, O Rosal y Tui. El cansado viaje no lo fue tanto para la “columna” de O Morrazo cuando en la Castellana se encontraron a grupos, como uno de Valencia que había llegado caminando y entre los participantes una ujer de 80 años. Antonio Costas asegura emocionado que este tipo de actos les permite visibilizar el problema de las pensiones y que la inflación no puede ser un argumento para empobrecer más las pensiones. Así también se pronunció en la protesta el portavoz de la Coordinadora Estatal del Sistema Público de Pensiones, Ramón Franseque, que añadió que con salarios dignos se sostienen las pensiones para justificar la demanda de subir los salarios con el IPC: “Estamos aquí para reclamar que pensiones y salarios suban con el coste de la vida”.

Durante la marcha se corearon frases como “soy viejo, no pendejo” o “terrorismo es no llegar a fin de mes” así como “sin excusas de ladrón, quiero mi pensión”. O Morrazo portaba una pancarta en la que se podía leer “En defensa das pensións. Que no nos rouben as pensións”y también hubo representación de la zona en la cabeza de la pancarta de Modepen a favor de la revalorización de las pensiones y contra su privatización. El portavoz de Coespe señaló que aunque el Gobierno tomó medidas, “son insuficientes” en alusión al gasto social anunciado en el borrador de los presupuestos del Estado para revalorizar las pensiones con el IPC del 8,3% porque no se corresponde con la que sube la vida.