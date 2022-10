Compradores foráneos copan la futura oferta de vivienda colectiva de los próximos meses en Cangas

La demanda de vivienda en Cangas es alta. Existen verdaderas dificultades ahora mismo para encontrar un piso en Cangas y, en ocasiones, matrimonios o parejas que decidieron poner fin a su relación sentimental se ven obligadas a permanecer bajo el mismo techo. A la construcción en Cangas le cuesta desperezarse. Con el boom inmobilario de la primera década de siglo XXI nacieron empresas que se fueron a la quiebra con la crisis de 2008. Y, aunque la vivienda unifamiliares se mantuvo, la colectiva se paralizó de manera absoluta debido, entre otras cosas por la falta del Plan Xeral, que impide que haya suelo para construir. En septiembre de 2021 aparecieron brotes verdes con la construcción de un edificio entre la avenida de Marín y Méndez Nuñez, gracias a un proceso de pago al Concello para una mayor edificabilidad, no exenta de polémica.

Ahora, los otros dos proyectos de promoción inmobiliaria anunciados ya el pasado año, uno en la calle Concepción Arenal y otro en la esquina de la calle Castroviejo, pronto verán la luz, pero no servirán para atender la demanda existente, y menos cuando los compradores son mayoritariamente de fuera. Son 4 millones de inversión para dos edificios que tratan de reactivar el sector y atender la gran demanda actual.

Tras un año de espera, los promotores por fin consiguieron licencia municipal para la construcción de un bloque de edificios en la esquina de Concepción Arenal, frente a la playa de Rodeira. La inmobiliaria Amigo asegura que es lo que están tardando los concellos de toda Galicia en otorgar licencias, que es algo habitual, cuando se debía, como mucho, tardar 3 meses. El nuevo edificio se comenzará a levantar dentro de un mes aproximadamente. El de la esquina de Castroviejo, en las inmediaciones de la rotonda de O Gordo aún no tiene licencia. Está previsto que se conceda a principios del próximo año y después comenzar a construir de inmediato.

A pesar de un año sin que se supera nada de estas promociones inmobiliarias, el edificio de la esquina de Concepción Arenal (15 pisos, suelo radiante, terraza y piscina comunitaria, entre otras cosas) tuvo gran aceptación. Hay ahora mismo vendido en plano cerca del 70% de los pisos. En el bloque que se pretende construir en la esquina de Castroviejo alrededor del 50% de la oferta está vendida. Según José Luis Amigo, de inmobiliaria Amigo, los compradores son personas que buscan una segunda residencia, de todo tipo de edad, que busca principalmente la playa. Proceden principalmente de Vigo, de Lugo, Ourense y también de Madrid. Los pisos son de 2 y 3 dormitorios y el precio es a partir de 180.000 euros, siendo más caros de la Concepción Arenal por aquello de la piscina comunitaria.

No se tratan de pisos precisamente baratos y como se puede comprobar no es gente de Cangas la que los adquiere principalmente, por lo que no parece que sirvan para solucionar el actual problema de falta de vivienda para los vecinos de Cangas.

Las parcelas donde se pretende construir son dos que en su momento se presentaron proyectos para construir, donde operaba constructora Némoris, que quebró con la crisis y fueron los bancos los que se quedaron con el dinero del aprovechamiento urbanístico.

La construcción de vivienda colectiva se anima en Cangas, como se puede comprobar, con los tres edificios que mencionamos anteriormente, al que hay que añadir el que se está construyendo en Vilariño y que tiene en jaque a la Asociación de Vecinos de “Pedra Amarrada”.

La inmobiliarias de la villa llevaban tiempo avisando de que en Cangas no había vivienda nueva, ni para alquilar ni para comprar y que esta carencia animaba todavía más el mercado de Moaña.

Plataforma de Afectados por el Turismo y falta de un Plan Xeral

La Plataforma de Afectados por el Turismo de O Morrazo presentó esta semana un documenta en la Alameda Vella, en las inmediaciones del palco de la música, con la intención de reflexionar con los vecinos sobre el impacto del turismo en la comarca y mantener después un debate. El documental trató sobre la masificación turística en Baleares y sus daños y consecuencias. Mientras todo esto ocurre, Cangas sigue sin un Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM). No parece que las relaciones entre empresa adjudicataria y Concello de Cangas pase por el mejor momento. Las diferencias son cada vez más grandes. El tiempo transcurrido desde la presentación del borrador del PXOM exige ahora la adaptación del mismo a las nuevas leyes . La alcaldesa reconoció a los partidos políticos que el documento entregado en junio de 2019 está prácticamente obsoleto. En la última reunión, la empresa Monsa se había comprometido de elaborar un estudio de los gastos que iban a suponer la adaptación. Pero nada se sabe.