El duro trabajo de las mariscadoras a pie.

¡Y menos mal que no llueve! . Lo que cuesta sacar una almeja de su madriguera lo saben ellas, que dejan sus aún jóvenes cuerpos en el intento. El campo de trabajo es la playa del Eirado do Sinal, para que después digan.

Conclusión: reunirse para volverse a reunir

Estas reuniones de la alcaldesa de Cangas con los vecinos de O Hío y Aldán son como las de Gila. Acuerdan reunirse para volver a reunirse. Nos faltó escuchar a alguien explicarse como Mariano Rajoy con aquello del alcalde es el alcalde y los vecinos del alcalde... Así pasa el tiempo y tampoco sabemos si el gobierno ya solo quiere CIS, descarta ya en CAR y mantener abierto al actual centro de salud cuando se construya el de A Rúa. Es Kafka que ha conseguido que en Cangas se represente su genial obra “El Proceso”. Todo un logro.

Los concejales que ya anuncias que abandonarán la política

En Moaña ya se va haciendo público los concejales que no quieren volver. El edil del BNG y jefe de las finanzas del Concello de Moaña, Aldán Santamarina, ya tiene decidido retomar su vida laboral anterior por entero, que da menos disgustos. Que se lo pregunten también al concejal del PP Vicente Verdeal, que huye despavorido de la herencia que le pretenden dejar. Éste ya tiene vida recorrida y le toca disfrutar y descansar de la vida pública. Está en vía de conseguirlo, pero no crean que lo tiene fácil. Lo suyos no le acaban de dar el permiso necesario para la retirada, para la que no hay toque de corneta.