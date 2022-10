Los colectivos vecinales de Aldán y O Hío irán de la mano en materia sanitaria

El empeño de la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE) hizo que todas las asociaciones de vecinos de la parroquia de O Hío (8) y de Aldán (5) se reunieran en el salón de plenos el pasado jueves para buscar alternativas a la situación sanitaria actual, con un consultorio de O Hío cerrado desde la pandemia y con el Centro de Salud del Mar con problemas de vertidos de fecales al río Orxas, además de mantener la Xunta su silencio respecto a la construcción del centro de salud de Aldán-O Hío.

Al encuentro acudió incluso el colectivo vecinal de Espiñeira. No estuvo representado por su presidenta, Esperanza Santomé, que la semana pasada aseguró con rotundidad que la regidora local no la representaba, pero estuvo otro miembro en su lugar. Parecía que Aldán tenía claro que quería trasladar en la reunión, de hecho los colectivos de esta parroquia habían consensuado una postura, que no era otra que la prioridad era futuro Centro Integral de Saúde (CIS) de A Rúa, si es que algún día se construye, que no se estaba tampoco por la labor de acudir al hipotético centro de salud Aldán-O Hío, en terrenos de O Viso, comprados por el Concello de Cangas y cedidos al Sergas, hace ya 14 años, pero ahora se está abierto a más cosas

Aunque pueda parecer exagerado, la principal conclusión de la reunión con la alcaldesa es que antes cada uno tiraba por su lado y ahora se van a buscar soluciones juntos. Los colectivos, al menos los de O Hío, consideran que se di oun paso importante y que los de Aldán conocieron la lucha de los vecinos de O Hío porque se abriera el consultorio porque se construyera el centro de salud Aldán-O Hío en O Viso. A parecer, no hubo en esta ocasión ningún no rotundo por parte de Aldán, que cuando surgió la posibilidad de construir el centro de O Viso pusieron en marcha una recogida de firmas para impedirlo, porque no querían marchar de su Centro de Salud, ubicado en la Casa del Mar. Ahora se buscan alternativas, incluso a este centro que para la planificación sanitaria de la Xunta de Galicia es imposible, aunque cumple con los vecinos y con las autoridades locales al manifestar que no se construye por discrepancias entre las parroquias, cuando lo cierto es que estuvo varios años en los presupuestos de la Xunta y no se construyó. A los vecinos les gustaría obtener una respuesta sincera de la Xunta sobre este centro para empezar de nuevo. Otra conclusión de la reunión fue volverse a reunir.