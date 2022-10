Paseo por Rodeira en un octubre caliente.

Es la mejor forma de disfrutar de la playa, cuando está desierta de bañistas y hay pocos o ningunos espectadores. Rodeira presentaba ayer este aspecto, casi de película de Noviembre.

Los tejemanejes del banco rojo de Cangas

En el banco rojo de la Alameda se vuelve a hablar de política, de elecciones. Parece que se desiste de conformar una candidatura ciudadana, que por lo que se ve la gente válida no quiere participar en política y otr@s que estuvieron hace años no quieren repetir experiencia. No se arroja la toalla definitivamente, porque en política todo puede pasar. Y ya se sabe aquello de que la política hace extraños compañeros de cama. Todo esto en Cangas, porque en este municipio todo está sin decidir. Aquel movimiento en el Molino de Fausto para empoderar a Victoria Portas y entregarle las llaves de una candidatura aparece ahora con dudas.

Espías en el Concello de Cangas

Hay espías en las dependencias municipales de Cangas. La Policía Local ya tiene hasta sospechosos. Pero, de momento no puede actuar. No es alto secreto lo que difunden, simplemente comentarios de unos y otros. Así que no serían ejecutados al amanecer.

Los bailes dan votos

Regresan los bailes a Bueu. ¿Se acuerdan del lío que hubo en Cangas con ellos cuando gobernaba el bipartito en la Xunta? Dicen que da votos.